Medicana Konya diyetisyeni Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Medicana Konya diyetisyeni Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Medicana Konya diyetisyeni Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Medicana Konya diyetisyeni Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi
Haber Videosu

Medicana Konya Hastanesi diyetisyeni, Tip 2 diyabetin büyük ölçüde sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebileceğini söyledi. Uzman, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli hareketin önemine dikkat çekerek fazla kilolu ve hareketsiz bireylere risk kontrolü önerdi.

Diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğinden ibaret olmadığını belirten uzmanlar, özellikle Tip 2 diyabetin sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi.

Diyabet riskine karşı Akdeniz tipi beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilo kontrolü büyük önem taşıyor. Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabetin sadece kan şekeri yüksekliğini takip etmek olmadığını söyleyerek, "Çünkü kan şekeri yüksekliği sinsi bir şekilde ve yıllar boyu ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Kalp sağlığı, böbrek sağlığı, göz ve sinir sistemi üzerinde etkileri vardır. Bu yüzden diyabetli kişilerde beslenme, fiziksel aktivite durumu ve kalp damar sağlığı da aynı zamanda ele alınmalıdır" dedi.

"Diyabette Akdeniz tipi bir beslenme öneriyoruz"

Diyabette beslenmenin tek bir besine bağlı olmadığını ifade eden Dyt. Beyza Vural Öten, "Küçük değişiklikler, devam ettirebildiğimiz zaman büyük beslenme alışkanlıkları getirebilir. Diyabette Akdeniz tipi bir beslenme öneriyoruz. Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, ceviz, badem, balık mutlaka olmalı. Bunlar Akdeniz tipi beslenmenin temel unsurlarını oluşturuyor. Özellikle baklagiller her gün mutlaka tüketilmeli. Çünkü hem bitkisel protein hem lif kaynağı olduğu için diyabeti olan kişilerin tüketmesini öneriyoruz. Buna ek olarak sıvı kalorilere çok dikkat etmeliyiz. Çünkü şekerli içecekler, meyve suları, şekerli kahveler de çok önemli miktarda kan şekerimizi yükseltebilir. Yine meyveleri suyunu değil, lifli bir şekilde tanesiyle tüketmeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tip 2 diyabetin büyük bir kısmı yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir"

Tip 1 diyabetin otoimmün bir hastalık olduğunu belirten Beyza Vural Öten, "Bunu beslenme ile önlemek ya da yaşam tarzı değişikliği ile önlemek mümkün olmayabilir. Tip 2 diyabetin büyük bir kısmı yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir. Özellikle fazla kilosu olan bireyler, ailesinde Tip 2 diyabet geçmişi olan bireyler, hareketsiz yaşayanlar, polikistik over sendromu olan kadınlar ve hipertansiyonu olan bireyler mutlaka diyabet riski olup olmadığını ara ara kontrol ettirmelidir. Artık diyabet 40'lı yaşlardan 20'li yaşlara kadar geriledi. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Önceden yaşam tarzı değişikliğine gitmek ve gerekli tahlillerimizi yaptırdıktan sonra diyetisyen desteğiyle yönetilebilir bir hastalık" şeklinde konuştu.

"Karbonhidratları da doğru miktarda ve doğru besin öğeleriyle eşleştirmek gerekiyor"

Diyabette tek sorumluluğu şekere yüklememek gerektiğini ifade eden Beyza Vural Öten, "Şeker tüketimi tabii ki şeker hastaları için çok önemli. Fakat karbonhidratlar da kan şekerini ciddi anlamda yükseltiyor. Ekmek, pilav, makarna, meyve, süt ürünleri gibi besinler de karbonhidrat içeriyor. Önemli olan hangi karbonhidratın hangi besinlerle birlikte ve ne kadar tüketildiği. Örneğin beyaz ekmek üzerine reçelle yapılan bir kahvaltıyla tam buğday ekmeği, yumurta, peynir, yeşilliklerle yapılan bir kahvaltı aynı metabolik yanıtı oluşturmuyor. Kan şekerini yükseltme hızı birbirinden farklı. Bu yüzden karbonhidratları da doğru miktarda ve doğru besin öğeleriyle eşleştirmek gerekiyor. Ailesinde diyabet öyküsü olan, bel çevresi geniş, fazla kilosu olan ve hareketsiz olan bireyler belirli aralıklarla açlık kan şekeri, 3 aylık şeker ortalaması ve açlık insülini ile diyabet riskleri olup olmadığını anlayabilir, diyabetin ortaya çıkış süresini uzatabilir ya da geciktirebilirler. Bununla birlikte yaşam tarzı değişikliğine gitmek, sağlıklı beslenmek ve hareketi yaşama katmak en önemli faktörlerden bazılarıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AkdenizSağlıkKonyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
Dolar kurunda yeni zirve Yükselişin arkasında iki neden var Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
08:35
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:11
Festivalde konuşan Zuhal Olcay’ın tek cümlesi Bilginer’e gönderme sayıldı
Festivalde konuşan Zuhal Olcay'ın tek cümlesi Bilginer'e gönderme sayıldı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:25:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Medicana Konya diyetisyeni Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android