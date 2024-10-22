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Sağlık

Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Bahçelievler'de erken teşhis vurgulayan meme kanseri farkındalık yürüyüşü ve semineri düzenlendi.

22.10.2024 18:04
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BAHÇELİEVLER Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında 'Yarın Değil, Bugün Gel: Erken Teşhis Hayat Kurtarır' temalı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda farkındalık yürüyüşü ve Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde ise seminer gerçekleşti.

Milli Egemenlik Parkı'ndan belediye binasına kadar gerçekleşen farkındalık yürüyüşüne Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, muhtarlar, STK'lar, sağlık ekipleri ve birçok vatandaş katıldı. Yürüyüşte 'Erken tanı hayat kurtarır' ve 'Geç kalma KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)'e gel' sloganları atıldı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminer etkinliğine ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi'nden Uzm. Dr. Büşra Sandıklı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. İlksan Taşdelen, Kamu Hastaneleri Birliği Başkan Yardımcısı Tuğba Aydın, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Tuncay Özovalı, Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Oflazer, Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş ile muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAHADIR: KANSER ERKEN TEŞHİS MERKEZLERİMİZE GELİN

Erken teşhisin önemli olduğunu belirten Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Türkiye'de 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor, erkeklerde ise 10 erkekten 1'i akciğer kanserine yakalanıyor. Biz elimizden geldiğince destek veriyoruz. Kanser Erken Teşhis merkezimiz var. Burada mamografi taramaları ücretsiz yapılıyor. 40 yaşını geçmiş tüm kadınların muhakkak mamografi çektirmesi şart. Ailelerinde varsa veya bir kitle ellerine geliyorsa daha erken çektirmeleri lazım. Burada bir farkındalık oluşturuyoruz. Bu programı özellikle destekliyoruz. Kadınlarımızın bu hastalığı bilmesini, ona göre davranmasını ve Kanser Erken Teşhis merkezlerimize gitmesini istiyoruz. Sadece kadınların değil, erkeklerin de gitmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız sağlıklarına dikkat etsin. Nasıl arabaların belli bir sürede yağını ve lastiklerini değiştiriyorlarsa kendilerine de baksınlar" diye konuştu.

SANDIKLI: ERKEN TEŞHİS EDİLEN MEME KANSERLERİNİN YÜZDE 90 TEDAVİ ŞANSI VAR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi'nden Uzm. Dr. Büşra Sandıklı ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. İlksan Taşdelen ise yaptıkları sunumlarla kanserin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kendi kendine muayenenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Büşra Sandıklı, "En az 2 yıl emzirme, meme kanserinden koruyucu bir faktör. Kanser taramalarımızı düzenli bir şekilde yaptırarak erken dönemde en azından tanık olarak tedavi olabiliriz. Erken teşhisle hayat kurtarabiliyoruz. Erken teşhis edilen meme kanserlerinin yüzde 90 tedavi şansı var. Erken tanı tedavisinin hayatta kalma oranı da yüzde 90-95'tir. Oran çok yüksek. O yüzden tarama yaptırmayı ihmal etmeyelim. Birinci derece yakınınızda aile öyküsü varsa diyelim ki kolon kanseri tespit edildi ve 52 yaşında. Onun kanser teşhisinden itibaren 10 yıl geriye gidiyoruz, 42 yaşında taramalara başlamanızı öneriyoruz. 40 – 69 yaş aralığındaki kadınları 2 yılda bir KETEM'lerde mamografi çekimlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında kendi kendine muayene çok kıymetli. Biz her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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