Meme kanserinde farkındalık için 'pembe' otobüs - Son Dakika
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Meme kanserinde farkındalık için 'pembe' otobüs

18.10.2022 19:33

Meme kanserinde farkındalık için 'pembe' otobüs Meme kanserine dikkat çekmek için şehirler arası otobüsü pembeye kapladılar Diyarbakır'da meme kanserinde farkındalık oluşturulması ve dikkat çekilmesi amacıyla Van-Diyarbakır seferi yapan otobüs pembe rengine kaplandı.

Meme kanserinde farkındalık için 'pembe' otobüs

Meme kanserine dikkat çekmek için şehirler arası otobüsü pembeye kapladılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meme kanserinde farkındalık oluşturulması ve dikkat çekilmesi amacıyla Van-Diyarbakır seferi yapan otobüs pembe rengine kaplandı.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı çerçevesinde Diyarbakır Otogarda Pembe Otobüs projesinin lansman toplantısı yapıldı. Farkındalık çerçevesinde Van firmasına ait Van-Diyarbakır-Van arasında hizmet veren bir otobüs pembe giydirilerek meme kanserinde erken tanının önemini farkındalık oluşturuldu. Pembe kurdele ile çalışanlar otobüsün başına geçti, otobüs ilk seferine başlayarak vatandaşların dikkatini çekti. Lansman toplantısına Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, Dicle Üniversitesi Hastanesi Onkolog Prof. Dr. Mehmet Ali Kaplan, otobüs firması CEO'su İrem Bayram, kanser tedavisi gören hasta ve vatandaşlar katıldı.

"İlk tarama tırı Diyarbakır'a sipariş verildi"

Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, meme kanseri ile ilgili tarama tırı sipariş verdiklerini müjdeledi. Çiftçi, "Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık il müdürümüzle beraber mobil tarama tırı hazırlama aşamasındayız, siparişlerini verdik ve bütün Diyarbakır'ı gezecek ve meme kanseriyle ilgili tarama yapacak. Bu konuda ilimiz bir farkındalığı ortaya koymuş olacak" şeklinde konuştu.

"Erkeklerde de görülüyor"

Meme kanserine 22 yaşında yakalanan ve şuanda 31 yaşında olan Elif Bozkurt, erken teşhisle hayata tutunduğunu kaydetti. Bozkurt, "22 yaşımda meme kanserine yakalandım, çok erken yaşta duş alırken ele gelen kitleyle fark ettim. İhmal etmeden doktora gittim, erken fark etmemin avantajları tedavim kısa sürdü. Ama yine de kemoterapi, ışın tedavisi, ameliyat oldum ve şimdide hormon tedavim devam ediyor. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik oldu, ses getireceğini düşünüyorum, Diyarbakır'dan Van'a doğru yolculuk yapacağız. Ne kadar dikkat çekerse kadınlarımız özellikle doktora gidip kontrollerini yapabilirler, bence dikkat çekecek. Bu arada meme kanseri erkeklerde de var, 100 kişiden birinde çıkıyor ve onlarda gidip kontrollerini yapsınlar" dedi.

"Bölgemizde yaş ortalaması düşük"

Dicle Üniversitesi Hastanesi Onkolog Prof. Dr. Mehmet Ali Kaplan, bölgede meme kanseri hastalığına rastlanma oranı batıya göre 10 yaş daha küçük olduğunu kaydetti. Kaplan, "Meme kanserinin önemi çok fazla, hepimizin bildiği gibi bizim bölgemizin de genç hastaların daha fazla olması batıya oranla ortalama 10 yaş daha genç hasta görüyoruz. Bu sebeple bu hastalarımızın taranması ve hayatlarının kurtarmamız çok önemli. Meme kanseri taramamız çok önemli bu hastalığı ne kadar erken yakalarsak o kadar hastayı kurtarma şansımız artıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meme kanserinde farkındalık için 'pembe' otobüs - Son Dakika

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