Mesane Kanseri Uyarısı: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

22.05.2026 12:52
Doç. Dr. Yıldızhan, mesane kanserinde sigara kullanımının en büyük risk faktörü olduğunu vurguladı.

ÜROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yıldızhan, mesane kanserinde en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu belirterek, "İdrarda kan görülmesi hiçbir zaman normal kabul edilmemelidir. Özellikle ağrısız idrarda kan görülmesi hastalığın en sık belirtilerinden biridir. Erken tanı tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır" dedi.

Memorial Ankara Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Yıldızhan, 1-31 Mayıs Mesane Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle mesane kanseri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Yıldızhan, "Mesane kanseri, idrarın depolandığı mesane organındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu gelişen ve toplumda sık görülen kanser türlerinden biridir. Özellikle sigara kullanan kişilerde daha sık görülen bu hastalıkta erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha fazla görülen mesane kanserinde ileri yaş, uzun süreli idrar yolu sorunları ve aile öyküsü de risk faktörleri arasında yer alıyor. Mesane kanserinin gelişiminde en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigara içenlerde mesane kanseri riski belirgin şekilde artarken, boya, tekstil, lastik ve kimya sektöründe çalışan ve bazı kimyasallara uzun süre maruz kalan kişilerde de hastalık daha sık görülebiliyor" diye konuştu.

'EN SIK BELİRTİ AĞRISIZ İDRAR KANAMASI'

Doç. Dr. Yıldızhan, mesane kanserinin en yaygın belirtisinin çoğu zaman ağrısız olarak ortaya çıkan idrarda kan görülmesi olduğunu söyleyerek, "Kanama aralıklı olabilir ve kendiliğinden geçebilir. Ancak bu durum, hastalığın olmadığı anlamına gelmez. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve ani idrar hissi gibi yakınmalar da mesane kanserinin belirtileri arasında bulunabilir. Özellikle idrarda kan görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurulmasını öneriyor. Mesane kanseri hastalarının önemli bir bölümü erken evrede tanı alıyor. Erken dönemde tespit edilen tümörler, çoğu zaman kapalı yöntemlerle tedavi edilebiliyor ve mesanenin korunması mümkün olabiliyor. Tanı sürecinde idrar tahlili, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılıyor. Kesin tanı ise sistoskopi adı verilen yöntemle mesanenin içinin özel bir kamera yardımıyla incelenmesi ve gerektiğinde doku örneği alınmasıyla konuluyor" dedi.

Doç. Dr. Yıldızhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesane kanseri tedavisi, hastalığın evresine göre planlanıyor. Erken evre tümörlerde kapalı ameliyat yöntemleriyle tümör temizlenebiliyor. Bazı hastalarda ek olarak mesane içine uygulanan ilaç tedavileri ve BCG tedavisi (kas dokusuna yayılmamış mesane kanserlerinin tedavisinde kullanılan bir immünoterapi yöntemi) uygulanabiliyor. Kanserin mesane kas tabakasına ilerlediği durumlarda ise mesanenin cerrahi olarak alınması gerekebiliyor. Bu durumda ince bağırsaktan yeni bir mesane oluşturularak hastaların yaşam kalitesi korunabiliyor. Mesane kanseri ameliyatlarında robotik cerrahi de günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Daha küçük kesilerle gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde daha az kan kaybı, daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme sağlanabiliyor. Hastanede kalış süresi kısalırken, günlük yaşama dönüş de hızlanabiliyor. Bununla birlikte açık, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerinin hastalığın tamamen tedavi edilmesi açısından benzer başarı oranlarına sahip olduğunu belirtiyor."

'DÜZENLİ TAKİP BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR '

Mesane kanseri, tekrar etme riski yüksek olan kanser türlerinden biri olarak bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Yıldızhan, "Bu nedenle tedavi sonrasında düzenli kontrollerin aksatılmaması gerekmektedir. Belirli aralıklarla yapılan takipler sayesinde olası nüksler erken dönemde tespit edilerek daha basit yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kontrollerin ihmal edilmesi ise hastalığın ilerlemesine ve daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duyulmasına yol açabilmektedir. Mesane kanserinden korunmak için en etkili yöntem sigara kullanmamak. Bunun yanı sıra yeterli su tüketmek, dengeli beslenmek ve kimyasal maddelerle çalışan kişilerin uygun koruyucu önlemler alması da riski azaltabiliyor. İdrarda kan görülmesi hiçbir zaman normal kabul edilmemelidir. Erken tanı sayesinde mesane kanseri çok daha kolay ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

