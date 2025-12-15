Mide Küçültme Ameliyatı Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli? - Son Dakika
Sağlık

Mide Küçültme Ameliyatı Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

15.12.2025 15:32  Güncelleme: 15:33
Türkiye'de obezite oranlarının hızla yükselmesiyle birlikte, cerrahi tedavi yöntemlerine olan ilgi de belirgin şekilde arttı. Bu alanda uzmanlık ve deneyimiyle öne çıkan Prof. Dr. Samet Yardımcı, bilimsel temelli çalışmaları ve uluslararası sertifikalarıyla modern obezite cerrahisine önemli katkılar sunuyor.

20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Yardımcı, 2012 yılında Türkiye'nin en genç gastroenteroloji uzmanı olarak kayıtlara geçmiş ve o tarihten bu yana binlerce hastanın yaşamını değiştiren operasyonlara imza atmıştır.

Tüp Mide Ameliyatı Obezite Tedavisinde Neden Önemli Bir Seçenek?

Dünya genelinde yaygın olarak uygulanan tüp mide ameliyatı, midenin büyük kısmının çıkarılmasıyla gerçekleştirilen etkili bir kilo verme yöntemidir. Ameliyat sonrası mide hacmi küçülür, iştah azaltıcı hormonlar dengelenir ve kişi daha az yemekle daha uzun süre tokluk hissedebilir.

Prof. Dr. Samet Yardımcı, bu cerrahi müdahalenin yalnızca kilo kaybını desteklemediğini, aynı zamanda diyabet, yüksek tansiyon ve uyku bozuklukları gibi obeziteye bağlı birçok sorunda da düzelme sağladığını vurguluyor.

Mide Küçültme Ameliyatı Kimlere Tavsiye Ediliyor?

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, mide küçültme ameliyatı aşağıdaki kriterleri karşılayan kişiler için uygun kabul edilmektedir:

• VKİ 40'ın üzerinde olan kişiler,

• VKİ 30 ve üzeri olup diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sorunları yaşayan bireyler,

• Kilo verme yöntemlerinden sonuç alamayan hastalar,

• Cerrahi operasyon açısından sağlık durumu uygun olanlar.

Prof. Dr. Yardımcı'ya göre her hastanın tıbbi geçmişi ve genel sağlık durumu detaylı şekilde incelenmeli, ameliyat kararı kişiye özel verilmelidir.

Tüp Mide Doktoru Seçerken Doğru Karar Neden Hayati Öneme Sahip?

Obezite cerrahisi, yüksek teknik bilgi ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle bir tüp mide doktoru seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli unsur bulunmaktadır.

Prof. Dr. Samet Yardımcı'nın öne çıkmasını sağlayan başlıca özellikler şu şekildedir:

• Uluslararası sertifikalara sahip olması

SRC Master Surgeon unvanı ve IFSO üyeliği, ameliyatların global standartlarda yapıldığının en güçlü göstergelerindendir.

• Uzun yıllara dayanan cerrahi tecrübe

20 yılı aşkın süredir obezite ve gastroenteroloji alanında çalışan Yardımcı, yüzlerce başarılı operasyonla deneyimini pekiştirmiştir.

• Modern, bilimsel ve multidisipliner tedavi yaklaşımı

Beslenme uzmanı, psikolog ve diğer branşlarla iş birliği içerisinde yürütülen tedaviler, hastaların ameliyat sonrası süreçte daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.

• Takip ve kontrol sürecine verilen önem

Tüp mide ameliyatı sonrası düzenli takip, kalıcı başarı için kritik bir faktördür. Prof. Dr. Yardımcı'nın hasta yönetimi, uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesine katkı sağlar.

Obezite ve ilişkili hastalıkların giderek yaygınlaştığı günümüzde, uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı, hastalar için sağlıklı ve kalıcı bir çözüm sunmaktadır.

Prof. Dr. Samet Yardımcı, uluslararası akreditasyonlarla desteklenen profesyonel deneyimi, hasta odaklı yaklaşımı ve bilimsel çalışma disipliniyle Türkiye'de obezite cerrahisinin güvenilir isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Mide küçültme ameliyatı konusunda bilgi almak veya kişisel değerlendirme sürecine dahil olmak isteyen hastalar, Prof. Dr. Yardımcı'nın uzmanlığından faydalanarak tedavi sürecini doğru bir şekilde planlayabilir.

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

