Türkiye'de her iki trafik kazasından birinde motosiklet var: 1.675 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de her iki trafik kazasından birinde motosiklet var: 1.675 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye\'de her iki trafik kazasından birinde motosiklet var: 1.675 kişi hayatını kaybetti
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Motosikletlerin trafik kazalarındaki payı bir yılda yüzde 45,7'den yüzde 50,2'ye çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 2025 verileri, 288 bin 318 kazanın yarısından fazlasında motosiklet bulunduğunu ve bu kazalarda 1.675 kişinin öldüğünü ortaya koydu. TÜİK verilerine göre ülkedeki motosiklet sayısı 7,6 milyonu aştı; yedi ilde motosikletler otomobillerden fazla.

Türkiye'de motosiklet sayısının 7,6 milyonu aşmasıyla trafikte motosikletlerin payı giderek artarken, kazalardaki oranı da dikkat çekiyor. Türkiye'de trafikteki motosiklet sayısı son yıllarda hızlı biçimde arttı. Bu artış trafik kazalarının niteliğini de değiştirmeye başladı. TÜİK'in 2026 yılı verilerine göre Türkiye'deki motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçti.

Motosiklet sayısındaki bu yükseliş kazalara da yansımakta. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin 318 trafik kazasının yüzde 50,2'sine motosikletler karıştı. Bu oran 2024 yılında yüzde 45,7 düzeyindeydi. Aynı dönemde motosiklet kazalarında bin 675 kişinin hayatını kaybetmesi, sorunun boyutunun yalnızca trafikteki motosiklet sayısındaki artışla oluşan trafik sorunu ile sınırlı kalmadığını gösteriyor. Hastanelere başvuran yaralıların önemli bir bölümünü de motosiklet kazalarında yaralananlar oluşturuyor.

7 İLDE MOTOSİKLET OTOMOBİLİ GEÇTİ

Bazı illerde motosiklet sayısı otomobil sayısı geçmiş durumda. Manisa, Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak'ın başını çektiği bu illerde motosikletlerin trafikteki ağırlığı, ulaşım alışkanlıklarındaki değişimi de gözler önüne seriyor.

ACİL SERVİSTEKİ 1.149 KAZANIN 389'U MOTOSİKLET

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, bir yıllık istatistiklere göre acil servise gelen bin 149 trafik kazasının 389'unu motosiklet kazaları oluşturduğunu ifade ederek, "Türkiye'de motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçmiş durumda. Yollarda karşılaştığımız araçların yüzde 30'undan fazlasını motosikletler oluşturuyor. Bu durum ister istemez kazalara da yansıyor. İçişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 50'si, hatta daha fazlası motosikletlerle ilişkili. Bu rakamlar, acil servisimize başvuran yaralıların sayısına da yansıyor. Geçen yıl acil servisimize yaklaşık bin 150 trafik kazası vakası başvurdu. Bunların 389'u motosiklet kazalarından oluşuyor. 50'den fazlası ise kuryelerin karıştığı iş kazaları olarak kayıtlara geçti. Trafikteki bu oran, son yıllarda ortaya çıkan bir durum. Artık trafikte motosiklet gerçeği var. Motosikletler, trafikteki araç sayısının neredeyse üçte birini oluşturuyor. Bu nedenle hem normal araç sürücülerinin hem de motosiklet kullanıcılarının kendilerini bu yeni duruma göre ayarlamaları ve eğitimlerini buna göre almaları gerekiyor. Normal araç sürücülerinin araç kullanırken kapıyı açma, virajı dönme, durma veya sağa yanaşma gibi durumlarda her zaman motosiklet gelebileceğini düşünerek dikkatli olmaları gerekiyor. Motosiklet sürücülerinin de şerit ihlali yapmamaları ve gerekli ekipmanları kullanarak trafiğe çıkmaları büyük önem taşıyor. Çünkü motosiklet sürücüleri, normal araç sürücülerine göre çok daha savunmasız. Otomobil sürücülerinin emniyet kemeri bulunurken motosiklet sürücüleri kaza sırasında araçtan fırlayabiliyor, bariyerlere veya diğer araçlara çarpabiliyor. Bu durum ciddi travmalara, yüksek oranda yaralanmalara ve ölümlere neden olabiliyor. Yaptığımız bir yıllık istatistiklere göre hastanemize gelen bin 149 trafik kazası vakasının 389'u motosiklet kazalarından oluşuyor. Bu oran, her gün birden fazla motosiklet kazası vakasının hastanemize başvurduğunu gösteriyor. Oldukça yüksek olan bu oran, dört beş yıl önce bu seviyelerde değildi. Kaza dediğimiz olay, yalnızca kazanın yaşandığı günle sınırlı kalmıyor. Kazalar sonucunda felç veya kalıcı sakatlıklar meydana gelebiliyor. Hatta bazı hastalarımız ömürlerinin sonuna kadar bakıma muhtaç şekilde yaşayabiliyor. Bu durum hem aileler hem de ülkemiz açısından ciddi sıkıntılara yol açıyor" dedi.

KAZAYA KARIŞMA ORANI PAYLARINDAN ÇOK YÜKSEK

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin trafik kazasının yüzde 50,2'si motosikletlerle ilişkili kazalar olduğunu belirten Gündüz, "Türkiye'de motosiklet sayısının diğer araçların sayısını geçtiği iller arasında Manisa, Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak bulunuyor. Bu illerde motosiklet sayısı, normal araç sayısını geçmiş durumda. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin trafik kazasının yüzde 50,2'si motosikletlerle ilişkili kazalardan oluşuyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Motosikletlerin kazalara karışma oranı, araç sayıları içindeki paylarından çok daha fazla. Yani motosikletlerin kazaya karışma oranı, normal araçların kazaya karışma oranından çok daha yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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