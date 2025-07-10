Müsilaj Ekolojik Felaket Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Müsilaj Ekolojik Felaket Tehdidi

Müsilaj Ekolojik Felaket Tehdidi
10.07.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müsilaj, deniz canlılarını etkileyerek biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Acil önlemler şart.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Özgür Baytut, "Müsilaj sadece deniz yüzeyindeki canlıları değil, deniz dibindeki kabuklular, balıklar ve diğer organizmaları da etkiliyor. Suyun üst kısmındaki oksijeni azaltarak, balık popülasyonlarına ve bölgedeki biyoçeşitliliğe ciddi zararlar veriyor. Bu nedenle müsilajı yalnızca geçici bir kirlilik gibi değil, büyük ve tehlikeli bir ekolojik felaket olarak görmek zorundayız" dedi.

OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, müsilajın denizin hem yüzeyinde hem de tabanında yaşayan birçok canlıyı doğrudan etkileyip yok olma riskiyle karşı karşıya getirdiğini ifade etti. Müsilaj ile mücadelede artık hem devletlerin hem de halkın bilinçli şekilde çaba göstermeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Baytut, "Aslında yıllardır bilim insanları tarafından 'müsilaj olayları daha sık görülebilir' diye uyarılar yapıldı ve bu konuda bir program hazırlanması gerektiği dile getirildi. Mutlaka biyolojik izlemeler artırılmalı, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde önlem planları hazırlanmalı. En önemlisi ise zirai ve evsel atıkların yönetiminin devlet düzeyinde, daha kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'HER AY 30 METRE DERİNLİKTEN ÖRNEKLER ALIYORUZ'

Doç. Dr. Baytut, "Müsilaj dediğimiz bu doğa felaketi aslında ilk kez Türkiye'de 2021 yılında geniş çapta gündeme gelmiş olsa da bilimsel olarak 2004 yılında Marmara Denizi'nde rapor edilmiştir. Daha geriye gittiğimizde, 1990'lı yıllarda da çeşitli deniz bilimciler tarafından kayda geçirilmiştir. Hatta Akdeniz'de 1800'lü yıllarda 'Mare Sporco', 'kirli deniz' adıyla anılan bu olay, tarihsel olarak da karşımıza çıkıyor. Müsilaj dediğimiz yapı, tek hücreli, fitoplanktonik bir tür olan Gonyaulax fragilis adlı dinoflagellat tarafından üretiliyor. Bu organizma, diğer türlerle rekabet edebilmek için bu yoğun ve yapışkan sıvıyı salgılıyor. Zamanla diğer tek hücreliler ve bakteriler de bu yapının içine katılıyor; tıpkı bir yapı harcına taş ve çakıl eklenmesi gibi hacmi ve dayanıklılığı artıyor ve sonuçta büyük bir alana yayılıp felakete dönüşüyor. Biz de Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Funda Üstün ve Dr. Öğretim Üyesi Orçin Uygun ile birlikte Orta Karadeniz'den Kasım 2024'ten bu yana, 30 metre derinlikten her ay düzenli olarak örnekler alıyoruz ve bu örneklerde müsilaja rastlıyoruz" dedi.

'ARTIK MÜSİLAJ GÜNÜMÜZDE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR SORUN'

Doç. Dr. Özgür Baytut, "Müsilajın su yüzeyine çıkışı, genellikle ocak ve şubat aylarından sonra gerçekleşiyor. Benzer şekilde Marmara Denizi'nde de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı ile yaptığımız bilgi paylaşımında, kasım ayından itibaren derin bölgelerde müsilaj görüldüğünü öğrendik. Daha sonra bu yapı, hacminin artması ve başka canlıların katılmasıyla birlikte su yüzeyine çıkarak gözle görülür bir felakete dönüşüyor. Artık müsilaj günümüzde sık karşılaştığımız bir sorun haline geldi. 2021'de Marmara Denizi'nde çok yoğun bir şekilde gözlemlendi ve Karadeniz'de de biz örneklerini yakaladık. Müsilaj sadece deniz yüzeyindeki canlıları değil, deniz dibindeki kabuklular, balıklar ve diğer organizmaları da etkiliyor. Suyun üst kısmındaki oksijeni azaltarak, balık popülasyonlarına ve bölgedeki biyoçeşitliliğe ciddi zararlar veriyor. Bu nedenle müsilajı yalnızca geçici bir kirlilik gibi değil, büyük ve tehlikeli bir ekolojik felaket olarak görmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Müsilaj, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Müsilaj Ekolojik Felaket Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’e büyük sürpriz O şarkıyla büyük beğeni topladı Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt "İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
F1’de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull’daki 20 yıllık görevinden alındı F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
Passolig kaldırıldı mı Merak edilen soru açıklığa kavuştu Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
07:57
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
15:54
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
15:38
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
15:36
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler
CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
15:17
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
15:07
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 11:11:29. #7.13#
SON DAKİKA: Müsilaj Ekolojik Felaket Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.