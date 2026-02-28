Nadir Hastalıklar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nadir Hastalıklar Artıyor

Nadir Hastalıklar Artıyor
28.02.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Mungan, Türkiye'de nadir hastalık tanı sayısının arttığını ve erken tanının önemini vurguladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan, Türkiye'de nadir hastalık tanı sayısının giderek arttığını belirtti.

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Dernek Başkanlığı görevini de yürüten Mungan, 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü dolayısıyla AA muhabirine, dünyada yaklaşık 20 bin farklı nadir hastalık olduğunu söyledi.

Mungan, çocuk metabolizma ve beslenme bilim dalını ilgilendiren yaklaşık 1700 hastalığın yanı sıra bazı göğüs, dermatoloji, oftalmoloji, bağışıklık sistemi ile romatolojik rahatsızlıklarla bazı kanser türlerinin de nadir hastalık kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

"Tanı için bir standardizasyon yok"

Nadir hastalıkların belirtilerinin enfeksiyon, romatolojik hastalıklar gibi birçok rahatsızlığı taklit ettiğini vurgulayan Mungan, "Bu nedenle bu alanda eğitim almamış sağlık personeli de en sık düşünüleni, en sık görüleni akla getiriyor ve bu yüzden tanı süreci uzuyor. Tanı için bir standardizasyon yok. Ülkenin her yerinde tanı için aynı olanaklar yok." diye konuştu.

Mungan, bazı ailelerin de tanı konulsa dahi toplumdan dışlanma çekincesiyle hastalığı saklayabildiğini ifade etti.

"Hastalık tanı sayısı giderek artıyor"

Nadir hastalıklarda erken tanının en etkili korunma yöntemi olduğunu ve bunun da tedavi şansını yükselttiğini vurgulayan Mungan, günümüzde de tıptaki gelişmelerle nadir hastalıkların tanı sayısının arttığını vurguladı.

Mungan, tanı yöntemleri içinde yenidoğan ve evlilik öncesi tarama programlarının en önemli yeri tuttuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün biliyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde bir damla topuk kanıyla bebeğin geleceği hiç etkilenmeden, bebeğe hiçbir zarar vermeden yüzlerce hastalığın tanısı konulmakta. Ülkemizde de yenidoğan tarama programı 2006 yılında başladı. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Bugün hastalık tanı sayısı giderek artıyor. Genişletilmiş yenidoğan tarama programıyla bir damla kanla çok erken yaşta çocukların ölümüne, hatta tedavi almazlarsa uzuv, organ kayıplarına, zihinsel engele neden olabilecek birçok hastalık önlenmektedir."

Nadir hastalıkların ortaya çıkmasında akraba evliliğinin de etkili olduğunu belirten Mungan, "Ülkemizde nadir hastalık için yapılabilecek en önemli koruyucu sağlık hizmeti, hastalık konusundaki eğitim, erken tanıyla hastaların tedavilerine ulaşması ve akraba evliliğinin azaltılmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nadir Hastalıklar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini hedef vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini hedef vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:27:16. #7.11#
SON DAKİKA: Nadir Hastalıklar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.