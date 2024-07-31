Nefes Darlığı Şikayetiyle Başvuran Hastanın Kalbindeki Pulmoner Kapak Değiştirildi

Sağlık

Nefes darlığı şikayetiyle başvurdu, kalbindeki pulmoner kapak, biyolojik kapak ile değiştirildi

Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz: "Egzersizle gelen nefes darlığı günlük yaşamını olumsuz etkilemekteydi. Şu an bu problemi ortadan kaldırdık"

MERSİN - Mersin'de, nefes darlığı şikayetiyle Şehir Hastanesine başvuran Mehmet Narin'in kalbindeki pulmoner kapak, biyolojik kapak ile değiştirildi. Doğumsal kalp hastalığı olan Narin, düzeltici kalp cerrahisinin adından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde fırında çalışan 48 yaşındaki Mehmet Narin, bir süre önce nefes darlığı çekmeye başladı. Tedavi için bir hastaneye başvuran Narin, Mersin Şehir Hastanesine yönlendirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, tetkiklerin ardından Narin'e 'pulmoner kapak darlığı ve sağ karıncık çıkım yolu darlığı' teşhisi koyarak, ameliyat yapılmasına karar verdi. Doç. Dr. Tüysüz ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla Narin'in kalbinin sağ karıncığıyla akciğer arasındaki damarlar arasında bulunan pulmoner kapak, biyolojik kapakla değiştirildi. Kalp kapağının altındaki fazla kas kitlesi de çıkarılarak, oluşan açıklık biyolojik kalp zarıyla tamir edildi. Yapılan düzeltici kalp cerrahisinin adından sağlığına kavuşan Narin, nefes darlığı şikayetiyle geldiği hastaneden 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

"Nadir görülen bir doğumsal kalp hastalığıdır"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tüysüz, hastanın pulmoner kapak darlığı ve kapak altı kas kitlesinin darlığıyla kendilerine başvurduğunu söyledi. Bu hastalığın genellikle çocukluk yaş grubunda görülen bir hastalık olduğunu ancak yetişkin yaş grubunda da görüldüğünü ifade eden Tüysüz, "Nadir görülen bir doğumsal kalp hastalığıdır. Bu tip kalp, damar hastalığı olan yetişkin yaşa gelmiş konjenital (doğumsal) kalp hastalığı dediğimiz defektlerin ve problemlerin düzeltici cerrahisini yapmaktayız. Bu hastada da kliniğimize nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu. Hastanın pulmoner kapağını biyolojik bir kapakla değiştirdik. Kapağının altındaki fazla kas kitlesini de keserek çıkardık. Ortaya çıkan açıklığı biyolojik kalp zarıyla tamir ettik. Hem kalp kapağındaki darlığı hem de kapak altındaki darlığı giderdiğimiz hastamızın ameliyattan sonraki 6. gününde hiçbir şikayeti kalmadı. Aktif olarak yaşamına döneceğini düşünüyoruz. Hastamız, genel itibariyle bir nefes darlığı ve sırt ağrısı gibi şikayetleri olan bir hastaydı. Egzersizle gelen bu nefes darlığı günlük yaşamını olumsuz etkilemekteydi. Şu an bu problemi ortadan kaldırdık. Egzersizle ilgili ilişkili nefes darlığı da ortadan kalktı" dedi.

Doç. Dr. Tüysüz, düzeltici kalp ameliyatı konusunda bölgede önemli bir merkez olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

"Rengim değişiyordu, sararıyordu"

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Mehmet Narin, birden bir kriz geldiğini ve eşinin tavsiyesi ile hastaneye başvurduklarını söyledi. Hastaneye gelmeden önce renginin değiştiğini ifade eden Narin, "Mehmet hocamızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde ayağa kalktım. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Gelmeden önce rengim değişiyordu, sararıyordu, yüzüm eriyordu. Ameliyattan sonra iyi oldum" diye konuştu.

Narin eşi Leyla Narin ise eşinin yaşadığı renk değişimini kızıyla fark etiklerini dile getirdi. Eşini ikna ederek hastaneye getirdiklerini belirten Narin, "Normal bir hastanede tedavi altına girdi. Oradaki doktorlar 'yapamayacağız' dediler. Daha sonra buradaki hocamız ile tanıştık; sağolsun hocamız yardımcı oldu, eşimi ameliyat ettirdik. Şimdi her şeyi değişti; sesi, hareketleri, nefes alışı. Eşim bir de erkenden sinirleniyordu. Çocuklara bağırdığı zaman 'çok erken sinirlenme Mehmet yapma' diyordum, 'elimde değil' diyordu. Şimdi daha sakin" dedi.

Eşinin 27 yaşında iken de kalp krizi geçirdiğini ifade eden Leyla Narin, "O zaman Adana'da yaptırmıştık, şimdi de burada ameliyat yaptırdık" ifadelerini kullandı.