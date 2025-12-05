'Öldüren diş çekimi'nde ifade veren hekim: Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

'Öldüren diş çekimi'nde ifade veren hekim: Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum

\'Öldüren diş çekimi\'nde ifade veren hekim: Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum
05.12.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, özel bir diş kliniğinde sedasyon altında tedavi edilen 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin dava devam ediyor. Diş hekimi A.G., anestezi uzmanı L.O., anestezi teknikeri G.K. ve diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bursa'da, özel diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan Deniz Sönmez'in (5) götürüldüğü hastanede ölümüne ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Deniz Sönmez'in dişini çeken diş hekimi A.G. işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirterek, "Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Sorgulamadım da. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" dedi.

Olay, 2023 Kasım'da meydana geldi. Elena ve Aydın Sönmez çifti, tek çocukları Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü, diş kliniğini 1 ay süreyle kapatırken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi A.G., anestezi uzmanı doktor L.O., anestezi teknikeri G.K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Deniz Sönmez'in anne ve babasının yanı sıra tutuksuz sanıklar diş hekimi A.G., anestezi uzmanı L.O. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan anestezi uzmanı L.O. suçsuz olduğunu iddia ederek, "Sonradan yasak geldiğini, sedasyon işlemi yapılmayacağını bilmiyordum. Ayrıca daha önce de Deniz'e aynı işlem yapıldığı için ve diğer hastanelerde 4-5 ay sonraya gün verilmesi ve çeşitli sebeplerden dolayı zorunluluk bulunduğundan bu işlem yapılmıştır. Yapılan işlemde de kusurumun olmadığını düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'YASAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM'

Diş hekimi A.G. ise işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirtip, kendisine komplo düzenlendiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Ben işe yeni başlamıştım. Bana çocuk hasta bakıp, bakamayacağımı mesul müdür sordu. Ben de bakabileceğimi söyledim. Muhtemelen ona da şirket sahibi sormuştur. Ben bu işte, ilk tedaviyi yapanın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten ben başladığımda iş yeri faaliyet içerisindeydi ve bu işlemler yapılıyordu. Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Bu nedenle sorgulamadım da. Bu konuda bilgilendirme bana yapılmadı. İmplant yapmamam ve diş çekmememi mesul müdür ve şirket sahibi söyledi. Ancak sedasyon konusunda bir şey söylemediler. Ben bir düzen içerisine düştüm. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Kendi kendime sedasyon uygulamasına karar vermedim. Zaten düzen bu şekildeydi. Meslektaşlarım kendilerinin suçsuz olduğunu söylüyor, ancak asıl kusursuz olan benim. Ayrıca ben dişe sütur atmadım, sonrasında Dörtçelik Hastanesi'nde atılmış olabilir. Çünkü hiçbir diş hekimi süt dişi çekimi sonunda sütur atmaz, çünkü sonradan çıkacak ana dişlerin gelişim bozukluğuna neden olur."Olaydan sonra 3 ay daha çalıştığını belirten A.G. maaşını alamadığını, hatta işten ayrılmak istediğinde alacaklarını vermediklerini söyledi.

'ARTIK YARGILAMANIN UZAMASINI İSTEMİYORUZ'

Duruşmada söz alan Deniz Sönmez'in babası Aydın Sönmez, "2023 yılında meydana gelen olay sebebiyle 2 yıldır mücadelemiz devam ediyor, yargılamanın daha fazla uzamasını istemiyoruz, iyi ya da kötü bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz" dedi.

'SEDASYONU DİŞ HEKİMİ BİZE TAVSİYE ETTİ'

Anne Elena Sönmez de "2 yıldır biz çocuğumuz olmadan yaşıyoruz ama sanıklar normal yaşamına devam ettiler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. A.G. beyanında tecrübesiz olduğunu, işe yeni başladığını söyledi. Ancak sedasyon uygulamasını kendisi bize tavsiye etti. Beyanlarını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Elena ve Aydın Sönmez'in avukatı Salih Duman da "Olayda ilgisiz davranan sanık A.G. ile L.O.'nun tutuklanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. A.G.'nin savunmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A., M.E.K.'nin beraatini, diş hekimi A.G. ve anestezi uzmanı L.O.'nun 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9'ar yıla, mesul müdür K.G.Y.'nin ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Deniz Sönmez, Diş Sağlığı, Anestezi, Sağlık, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Öldüren diş çekimi'nde ifade veren hekim: Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    alın diplomasını bu şeref yoksunu insanlardan 17 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade Gözaltındaki memur tutuklandı 147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar
Güngören’de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı
Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı
Kırıkkale’de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli getirildi Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi
Osmaniye’de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
40 maddelik kanun teklifi Meclis’ten geçti Emlak vergisinde üst sınır belirlendi 40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Yargıtay Başkanı Kerkez’den ’Yargıtay Müzesi’ alanında inceleme Yargıtay Başkanı Kerkez'den 'Yargıtay Müzesi' alanında inceleme

16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
15:42
ABD’den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
15:33
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
15:23
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
15:20
Adnan’ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler 3 kardeşin dramı yürek dağladı
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
15:16
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
15:06
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı 56. madde devreye giriyor
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
14:45
Osman Aşkın Bak, Ronaldo’yu överken kendinden geçti
Osman Aşkın Bak, Ronaldo'yu överken kendinden geçti
14:36
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
13:57
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
12:45
Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 17:34:01. #7.12#
SON DAKİKA: 'Öldüren diş çekimi'nde ifade veren hekim: Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.