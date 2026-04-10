Orta Doğu Savaşı Akciğer Sağlığını Tehdit Ediyor

10.04.2026 18:12
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, savaşın akciğer sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

TÜRK Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, " Orta Doğu'da patlak veren savaş, akciğer sağlığını da doğrudan etkiliyor. Bugün bombalamalar; petrol alanları, rafineriler, fabrikalar bombalandığı zaman çok ciddi ortama duman yayılıyor. Bu sadece o ülkeyi değil, yıkılan binaların asbestleri sadece orayı değil özellikle duman içindeki partiküller, yağmur bulutlarına doğru giderek, bir rüzgarla Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne de yağıyor" dedi.

Türk Toraks Derneği'nin 29. Yıllık Kongresi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlendi. Derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, hem kongre hem de Orda Doğu'da yaşanan savaşın neden olacağı sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongreye 1200'e yakın katılımcının geldiğini belirten Prof. Dr. Çuhadaroğlu, "800'e yakın bildiri, 200'e yakın konferans, kongre boyunca olacak. Sadece Türkiye'den değil; Azerbaycan'dan, Kıbrıs'tan, Balkan ülkelerinden, bunun ötesinde Avrupa Solunum Derneği Başkanı, keza ABD'den Solunum Derneği Başkanları geldi. Filistin Toraks Derneği Başkanı da konuşmacı ve davetliydi ancak bu son olaylar nedeniyle ne yazık ki kendisini ağırlayamadık" dedi.

'O KİRLİ HAVAYI BİZ DE SOLUYORUZ'

Orta Doğu'da yaşanan savaşın büyük sorunlar oluşturduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Çuhadaroğlu, "Ne yazık ki kongremizi yaptığımız şu dönemlerde ve öncesinde Orta Doğu'da patlak veren savaş, akciğer sağlığını da doğrudan etkiliyor. Kongrede bu konuda da konuşuyoruz, bu konuda da bildirilerimizle bu sıkıntının akciğer için de önemli olduğunu vurguluyoruz. Bugün bombalamalar; petrol alanları, rafineriler, fabrikalar bombalandığı zaman çok ciddi ortama duman yayılıyor. Bu sadece o ülkeyi değil, yıkılan binaların asbestleri sadece orayı değil özellikle duman içindeki partiküller, yağmur bulutlarına doğru giderek, bir rüzgarla Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne de yağıyor. Komşularımız değil, biz de hem havamızla, yağan yağmurla, toprağımızla bu kirli savaştan nasibimizi almış oluyoruz. Kongrede bunu da konuşuyoruz. Bana dün 'Çözüm var mı?' dediler; çözüm barış. Tıbbi olarak bunlardan kaçmak mümkün değil. Bugün burada bile konuşurken belki o kirli havayı biz de soruyoruz" diye konuştu.

'KOAH VE ASTIM' UYARISI

Savaş nedeniyle oluşan ortamın zamanla önemli hastalıklara yol açtığına işaret eden Prof. Dr. Çuhadaroğlu, "Birincisi kirli hava, kirli ortam hasta olanlar için çok hızlı olumsuz etki yapıyor; KOAH'lar, astımlar, çocuklar ve akciğeri gelişenlere çok hızlı etki yapıyor. Ama bunun dışında gerek toprak gerek yer altı suları gerek havada asılı kalan partikülleri uzun süre solumak, orta ve uzun vadede de bazı hastalıklara yol açabiliyor. Bunlar dilerim çok az olur. Kötü huylu akciğer hastalıkları olabileceği gibi, KOAH ya da astıma zemin hazırlamak gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

'SAVAŞLAR SAĞLIK GİDERLERİNİN ARTMASINA SEBEP OLUYOR'

Savaşın her olumsuz şeyin nedeni olabildiğine vurgu yapan Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Silah gideri, harcamalarınızın artması, petrole zam gelmesi ama bunların ötesinde onlar belki tamir edilebilir birkaç yılda; ama sağlığa olan şey tamir edilemez. Tabii ki sağlık giderlerinin de artmasına sebep oluyor. Savaş dediğiniz şey, harcamaların sağlıktan başka şeylere doğru kayması. Diğeri artan ekonomik problemler sağlığa ayrılan parayı azaltıyor. Onun dışında yerel halk için yıkım; komşular içerisinde ortaya çıkan çevre ve hava kirliliğinin bu bölgeye yansıması anlamına geliyor. O yüzden mücadele etmemiz gereken, çözmemiz gereken şey; bir barış ortamının yaratılması ve savaştan kurtulmak" dedi.

Kaynak: DHA

