OSB\'ye 50 yataklı hastane açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hizmete giren Şehitkamil Devlet Hastanesi 50 yataklı OSB Ek Hizmet Binasının açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı.

Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası, OSB'de çalışan 300 bin kişinin yanında yakın çevresinde yaşayanlarla birlikte yaklaşık 500 bin kişilik bir nüfusa hizmet verecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra, "Ben özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bütün emekçilere, işçilere ve orada üretim yapan sanayiciye ve bunu destekleyen bütün yönetimlere teşekkür ediyorum. Bu hastanede çalışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Buradan hizmet alacak her bir vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyorum. Biz burada, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanabilecek travmasından kazalara kadar her vakaya gerekli müdahaleleri yapabilir hale getireceğiz en kısa zamanda. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun" şeklinde açıklamada bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de yaptığı açıklamada, OSB Hastanesinin açılışının önemine vurgu yaptı. 300 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de bir hastanenin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, "Organize Sanayi Bölgesi olarak bizim iki önemli önceliğimiz var. Birincisi; ulaşım, altyapı, enerji, su vb yatırımlarla üretimin, tedarik zincirinin kesintiye uğramasını engelleyerek sanayicimize rekabet avantajı kazandırmaktır. İkincisi de çalışanlarımızın çalışma ve hayat standartlarını yükseltecek eğitim, sağlık, konut, sosyal tesis gibi yatırımları hayata geçirmektir. Çalışanlarımız bizim için önemli. Çünkü bugün Türkiye'nin en büyük OSB'si olarak üretim, istihdam ve ihracatımızla ülke ekonomisinin gözbebeği haline geldiysek, bunu çalışanlarımızla birlikte başardık. Buradan hepsine emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler de çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Eğitim yatırımlarımız özellikle de kreşimiz çalışan annelerimize büyük kolaylık sağlıyor. Sosyal tesislerimiz çalışanların önemli ihtiyacını gideriyor. Yine çalışanlarımıza lojman imkanı sunmak için Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili Bakanlıklarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 300 bin kişi istihdam ediliyor. Türkiye'de nüfusu 300 binin altında 20 şehir bulunuyor. Yani OSB'mizde istihdam edilenlerin sayısı, 20 şehrimizin nüfusundan daha fazla. Böylesine yoğun bir nüfusun istihdam edildiği OSB'de bir hastanenin olmaması büyük bir eksiklikti. Özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda hastalarımız şehir merkezindeki hastanelere giderken zaman kaybediyor, tedavi gecikiyor, zorlaşıyordu. Hastanemizin hizmete girmesi ile bu sorun çözülmüş oldu. Hastanemizin açılması ile ayrıca, bölgede meydana gelebilecek trafik kazalarına kısa sürede müdahale imkanı doğdu. Sağlık Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile hayata geçirdiğimiz, teknolojik açıdan son derece modern cihazlara sahip olan hastanemizde her gün binlerce kişiye kaliteli sağlık hizmeti verilmesi hastanenin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.