Polonya Sağlık Bakanı, Doktorun Kimliğini ve Kullandığı İlacı Açıklayan Paylaşım Sonrası İstifa Etti - Son Dakika
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Polonya Sağlık Bakanı, Doktorun Kimliğini ve Kullandığı İlacı Açıklayan Paylaşım Sonrası İstifa Etti

08.08.2023 18:55

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bakanlığın yeni sistemdeki aksaklıkları dile getiren bir doktorun kimliğini ve kullandığı ilaçları sosyal medya hesabı üzerinden ifşa etmesi üzerine gelen tepkiler sonucunda istifa etti. Paylaşımda doktorun adı, çalıştığı hastane ve son yazdığı reçete yer alıyordu. Sağlık ve siyaset çevrelerinde büyük tepki toplayan bu olay sonrasında Niedzielski'nin istifası istendi ve istifası kabul edildi. Yerine PiS milletvekili doktor Katarzyna Sojka'nın atanması bekleniyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir doktorun kimliğini ve kullandığı ilacı açıklayan Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bakanlığın yeni geçtiği sistemdeki aksaklıkları dile getiren doktorun kimliğini ve kullandığı ilaçları kamuoyuyla paylaşmasının ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti. Poznan Devlet Hastanesi'nde çalışan Piotr Pisula adındaki doktor konuk olduğu özel bir televizyon kanalındaki haber bülteninde sistemde yaşanan aksaklıktan ötürü iki günden beri hastalara reçete yazamadıklarını ifade etmişti. Niedzielski ise, bunun üzerine tüm vatandaşların sağlık bilgilerinin yer aldığı gizli ve güvence altına alınmış bakanlık sistemi üzerinden Doktor Pisula'nın bilgilerine sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Niedzielski'nin paylaştığı bilgiler arasında doktorun adı, çalıştığı hastane ve son yazdığı reçete yer almıştı.

Niedzielski'nin paylaşımı sağlık ve siyaset çevrelerinde büyük tepki topladı. Hekimler ve bazı siyasetçiler, Niedzielski'nin yetkisini aşarak kişiye özel bilgilere ulaştığını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla da doktorun mahremiyetini ihlal ettiğini, kullandığı ilacı açıklayarak hastalığını ifşa etmek suretiyle kişilik haklarını çiğnediğini belirterek, Niedzielski'nin istifa etmesini istedi.

Birkaç gündür süren tartışmaların ardından Niedzielski bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye istifasını sundu. İstifayı kabul eden Başbakan Morawiecki, Sağlık Bakanlığı koltuğuna PiS milletvekili doktor Katarzyna Sojka'yı önerdi. Sojka'nın, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayının ardından göreve başlaması bekleniyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Polonya Sağlık Bakanı, Doktorun Kimliğini ve Kullandığı İlacı Açıklayan Paylaşım Sonrası İstifa Etti - Son Dakika


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