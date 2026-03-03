Ramazanda Diş Sağlığı Uyarısı - Son Dakika
Ramazanda Diş Sağlığı Uyarısı

Ramazanda Diş Sağlığı Uyarısı
03.03.2026 10:01
Prof. Dr. Meriç, ramazanda diş fırçalamayı ihmal etmenin ağız sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç, ramazanda sahur sonrası dişlerin fırçalanmaması halinde bakteri oluşumunun hızla arttığını belirterek, ağız bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Meriç, "Özellikle altını çiziyorum; sahurda dişlerinizi fırçalayın. Diş aralarını diş ipiyle temizleyin, mümkünse dilinizi de temizleyin. Böylece 10-11 saatlik sürede herhangi bir diş ve ağız sağlığı problemi oluşmaz. Normal kanama diye bir şey yoktur. Tıpta adet kanaması dışında görülen tüm kanamalar patolojiktir. Dişinizi fırçalarken kanama görüyorsanız bu bir hastalık belirtisidir" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç, diş ve ağız sağlığının genel sağlık açısından büyük önem taşıdığını ancak Türkiye'de yeterince ciddiye alınmadığını ifade etti. Ramazan ayında yaklaşık 10-11 saat süren açlık döneminde tükürük akışının azalmasıyla birlikte ağız içinin mikroorganizmalar için uygun bir ortama dönüştüğünü belirten Meriç, özellikle sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini vurguladı.

Ramazanda yaklaşık 10-11 saat boyunca hiçbir şey yenilip içilmediğini hatırlatan Meriç, "Sahura kalktığınız zaman bir şeyler yediğinizde eğer ağzınıza, dişlerinize bakmadan, fırçalamadan yatarsanız tabii ki çok şey olur. Çünkü bu süre zarfında tükürük akışı azalır. Siz bir şey yemeyecek, içmeyeceksiniz. 37 derece vücut sıcaklığında mikroplar için harika bir ortam oluşur" dedi.

Mikroorganizmaların bu ortamda hızla çoğalabileceğine dikkat çeken Meriç, "Yemek artıkları ve özellikle şekerli gıdalarla yatıyorsunuz. Koku başta olmak üzere çürüğün daha hızlı ilerlemesi için her türlü ortam hazır. Normalde yemek ya da içmek bile ağzı bir şekilde temizlerken, bu ortamda hiçbir temizlik olmuyor" diye konuştu.

'SAHURDA ÇOK GÜZEL FIRÇALAYIN'

Oruç tutan kişilerin sahurdan sonra dişlerini usulüne uygun şekilde fırçalaması gerektiğini belirten Meriç, "Özellikle altını çiziyorum; sahurda çok güzel dişlerinizi fırçalayın. Diş aralarını diş ipiyle temizleyin, mümkünse dilinizi de temizleyin. Böylece 10-11 saatlik sürede herhangi bir diş ve ağız sağlığı problemi oluşmaz" ifadelerini kullandı.

Bazı yörelerde diş fırçasının daha az kullanılmasına rağmen ağız sağlığı indekslerinin olumlu çıktığını hatırlatan Meriç, bunun nedeninin elma ve soğan gibi besinlerin kabuğuyla ısırılarak tüketilmesi olduğunu söyledi. Meriç, "Elmayı kabuğuyla ısırarak yiyin diyoruz. Soğanı ısırarak yemek de diş yüzeyinde mekanik temizlik sağlar. Ama bu, fırçanın yerine geçmez" dedi.

AĞIZ KOKUSU UYARISI

Ağız kokusunun çoğunlukla ağız içinden kaynaklandığını belirten Meriç, "Yemek artıkları diş aralarında ve çürük bölgelerde birikir. Mutfağınızda buzdolabına koymadığınız bir yemek ne olur? Bozulur, kokar. Ağız da aynı şekilde. Mikroplar için uygun ortamda her türlü olumsuzluk gelişebilir" diye konuştu.

Ağız sağlıklı olmasına rağmen kokunun devam etmesi halinde mide kaynaklı bir sorun olabileceğini ifade eden Meriç, bu durumda hastaların gastroenteroloji uzmanına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ VE HASSASİYET

Diş eti çekilmesi durumunda mine tabakasının altındaki dentinin açığa çıktığını belirten Meriç, "Bu bölgede sinir uzantıları vardır ve soğuk-sıcak hassasiyeti başlar. Bunun için özel macunlardan farklı tedavi tekniklerine kadar birçok yöntem vardır" dedi.

'DİŞ ETİ KANAMASI NORMAL OLAMAZ'

Diş eti kanamasının ise normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Meriç, "Normal kanama diye bir şey yoktur. Tıpta adet kanaması dışında görülen tüm kanamalar patolojiktir. Dişinizi fırçalarken kanama görüyorsanız bu bir hastalık belirtisidir. Dişinizde, idrarınızda kan gördüğünüzde doktora gidiyorsunuz ama ağzınızda gördüğünüzde gitmiyorsunuz. Bu yanlıştır" ifadelerini kullandı.

'RAMAZANDA İHMAL EDERSENİZ HIZLA İLERLER'

Ramazan ayında mevcut bir diş eti hastalığı varsa ve fırçalama ihmal edilirse hastalığın hızla ilerleyebileceğini söyleyen Meriç, bunu hamilelik dönemindeki hormonal değişimlere benzetti. "Hormon dengesi değiştiğinde diş hastalıkları daha hızlı ilerler. Ramazanda aç kalmak tek başına diş hastalığını ilerletmez. Yeter ki fırçalayın" dedi.

Özellikle yorgunluk nedeniyle gece diş fırçalamayı ertelemenin yanlış olduğunu vurgulayan Meriç, "Eve yorgun geldiniz diye 'Bu akşam fırçalamayayım' demeyin. Muhakkak ve muhakkak dişlerinizi fırçalayın. Fırçaladıktan sonra süt, şekerli içecek gibi şeyler içmeyin. O şekilde yatın" diye konuştu.

Fırçalamadan yatıldığında bakteri sayısının katlanarak arttığını belirten Meriç, "Gece dört tane mikrop varsa, sabah dört bin tane olur. Bu da size hastalık olarak geri döner. Diş ve ağız sağlığı aslında çok basittir. İyi bakın, iyi fırçalayın" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Sağlığı, Bakteri, Sağlık, Aydın, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazanda Diş Sağlığı Uyarısı - Son Dakika

