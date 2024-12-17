Romatem Sağlık Grubu'ndan Yenilikçi Fizik Tedavi Merkezi: Romatem Move Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Romatem Sağlık Grubu'ndan Yenilikçi Fizik Tedavi Merkezi: Romatem Move Açıldı

Romatem Sağlık Grubu\'ndan Yenilikçi Fizik Tedavi Merkezi: Romatem Move Açıldı

Romatem Sağlık Grubu, Romatem Move adında otel-fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açarak Türkiye'nin sağlık turizmindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Merkez, robotik rehabilitasyon ve sanal gerçeklik terapileriyle yerli ve yabancı hastalara hizmet verecek.

17.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
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ROMATEM Sağlık Grubu, Romatem Move adında otel- fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açtığını duyurdu. Sağlık grubu, fizik tedavi ve rehabilitasyonun, otel ortamında sunulduğu bu modeli ile hem yerli hem de yabancı hastaların uğrak noktası olmayı hedefliyor.

Romatem Move, fiziksel iyileşmenin yanı sıra kişiye özel tedavi süreçleri de sunduğunu duyurdu. Robotik rehabilitasyon cihazları, sanal gerçeklik (VR) terapileri ve dijital sağlık çözümleri gibi tedavi yöntemleriyle hizmet verecek olan tesis, Türkiye'nin sağlık turizminde global bir lider olma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİ ALANINDAKİ BAŞARISINI DAHA DA PEKİŞTİRECEK BİR PROJE'

Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, "Romatem Move, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki başarısını daha da pekiştirecek bir projedir. Hem modern teknolojiyle hem de konforlu yaşam alanlarıyla desteklenen bu model, yurtdışındaki hastalarımız için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Fiziksel iyileşmenin yanı sıra, sağlık turizmi sayesinde ülkemize ekonomik katkılar sağlıyoruz. Romatem Move, bu alandaki büyüme stratejilerimizin önemli bir parçasıdır" dedi.

'BİLİŞSEL BECERİLERİ DESTEKLİYOR'

Dr. Holoğlu, "Romatem Move'daki robotik rehabilitasyon cihazları, hastalarımızın iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Cihazlar, hastaların fiziksel iyileşmesini hızlandırırken, bilişsel becerilerini de destekliyor. Bu tür teknolojiler, sağlık sektöründeki yenilikçi yaklaşımımızın temel taşlarıdır" diye konuştu.

'KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Gelecek hedeflerinden bahseden Dr. Holoğlu, şunları ekledi:

"Hayata geçirdiğimiz bu proje, sağlık turizminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türkiye'yi bu alanda global bir lider yapmak için önemli bir fırsat sunuyor. Gelecekte, daha fazla uluslararası hastayı kabul edebilmek için kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz."

Merkezden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Romatem Move, yenilenebilir enerji kullanımı, su tasarrufu sağlayan sistemler ve geri dönüşüm uygulamalarıyla çevre dostu bir sağlık merkezi olarak tasarlandı. Uzmanlaşmış alanlarda hizmet veren merkez, fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireyler için kapsamlı bir tedavi süreci sunuyor. Dijital rehabilitasyon, robotik tedavi cihazları ve kişiselleştirilmiş terapi yöntemleri ile her bireye özel çözümler üretiyor. "

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Turizm, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Romatem Sağlık Grubu'ndan Yenilikçi Fizik Tedavi Merkezi: Romatem Move Açıldı - Son Dakika

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