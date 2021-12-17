Üye Girişi
Son dakika haber | Bakan Koca: "10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca: "10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor"

17.12.2021 15:42

Gelen son dakika haberlerine göre - Bakan Koca: "10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika'daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini belirterek, "Coğu Afrika'ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz...

- Bakan Koca: "10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika'daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini belirterek, "Coğu Afrika'ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu'na başkanlık etti. "Pandemi Döneminde ve Sonrasında Afrika Sağlık İhtiyaçları için Potansiyelin Harekete Geçirilmesi" başlığıyla düzenlenen oturuma; Afrika CDC Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı, Demokratik Kongo Cumhuryeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Gambia, Libya, Gine Bissau, Fildişi Sahilleri, Liberya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Angola, Tanzanya ve Zimbabve'nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Bakan Koca, Covid-19 pandemisinin, küresel eşitsizlik ve adaletsizlik zincirine yeni halkalar eklediğini ifade ederek, "Bugün tüm dünyada yapılan Covid-19 aşılarının yalnızca yüzde 0,6'sının Afrika kıtasında yapılmış olması, Afrika'daki sağlık çalışanlarının yalnızca 4'te birinin aşılanabilmiş olması da asla kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

"10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor"

Bakan Koca, Türkiye'nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika'daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini belirterek, "Covax aracılığıyla çoğu Afrika'ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir" dedi.

Bakan Koca, Turkovac aşısının kısa sürede genel kullanıma başlayacağını kaydederek, bu çalışmaların Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti:

"Sağlık alanındaki tecrübemizi, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimimizi, sahip olduğumuz olanak ve kaynakları Afrika ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde paylaşma gayreti içerisindeyiz. Afrika kıtasında bulunan 25 ülke ile sağlık alanında 37 iş birliği anlaşmamız mevcut. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapımı TİKA tarafından tamamlanan Sudan, Somali ve Nijer'de bulunan dostluk hastanelerimiz ile Afrikalı kardeşlerimize kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Bu hastanelerimizde sadece sağlık hizmeti vermekle kalmayıp, yerel sağlık personelinin mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Şu an Somali ve Sudan'da 100'den fazla doktor tıpta uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir. Bununla birlikte Afrika'daki 5 ülkede 9 Sağlık Haftası organizasyonu ile toplam bin 100 hastanın ameliyatı, 7 bin 800 konsültasyon ve 450 yerel personele teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. İkili iş birliği anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 23 ülkeden 2 bin 300'den fazla Afrikalı kardeşimizin tedavilerini, ülkemizde Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde ücretsiz olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İslam İş birliği Teşkilatı ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz proje kapsamında 9 Afrika ülkesinden 500'den fazla Afrikalı sağlık personeline eğitim verdik.

Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor
Son dakika haber | Bakan Koca: 10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Afrika, Sudan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Bakan Koca: '10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:34 Hangi ülkede ne kadar asgari ücret verildiğini biliyor musunuz? İşte o rakamlar!
16:33 Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı
16:20 Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi
16:13 Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekli maaşlarını asgari ücret kadar yapın
16:06 Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne!
16:04 Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi
16:02 DEVA Lideri Ali Babacan'dan 'keşke'ler: Keşke susmasaydım, keşke konuşsaydım
15:59 Kemal Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi
15:58 11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
15:54 Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Bizzat dile getirdi! Sadettin Saran tek bir şartla başkan adaylığından çekilecek Bizzat dile getirdi! Sadettin Saran tek bir şartla başkan adaylığından çekilecek         
16:23
Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir         
15:51
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:29
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 16:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Koca: "10 milyon doz aşı hibe süreci hızla devam ediyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement