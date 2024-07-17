Sağlık Bakanı Memişoğlu: Daha İyi Bir Sağlık Sistemine İhtiyacımız Var - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Daha İyi Bir Sağlık Sistemine İhtiyacımız Var

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Daha İyi Bir Sağlık Sistemine İhtiyacımız Var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na katılarak yaptığı sunumda, daha iyi bir sağlık sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Memişoğlu, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti odaklı bir sağlık sistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

17.07.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Daha iyi bir sağlık sistemimiz, daha iyi bir hizmet sunumumuz olacak. En büyük amacımız önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti ve hastalanmadan insanların sağlığını koruyacak bir sistemi daha etkili bir hale getirmeye çalışacağız" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplanan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na katıldı. Bakan Memişoğlu, komisyon üyelerine sunum yaparak, "Sağlık dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli hizmet sektörlerinden bir tanesi. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kanunlarından bir tanesi Sağlık Bakanlığı Kanunu. Geçmişimize baktığımız zaman sağlığa bu toplumun ne kadar değer verdiğini, bu medeniyetin ne kadar değer verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Özellikle son 20 yılda sağlıkta çok büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşadık. Esasında bunun da meyvesini ve imtihanını Covid-19 sürecinde hep birlikte gördük. Bugün baktığınız zaman sağlık hizmet sunumunda en çok ulaşılabilen ve her yere ulaşan bir sağlık sistemimiz var. Tabii ki bazı sorunlarımız var, her zaman olacağı gibi. Bu sorunların da hep birlikte üstesinden geleceğiz. Ama Covid-19'daki başarı, daha sonraki depremde büyük bir özveriyle verilen hizmet, dünyaya da sağlık anlamında Türkiye'nin çok iyi yerlerde olduğunu gösterdi. Bu bize yetmez, daha da iyisini yapacağız" diye konuştu.

'DAHA İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİMİZ OLACAK'

Sadece hizmet anlamında değil, bilgisini, bilimini ve teknolojisini üreten bir sağlık sektörünü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istediklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki; bizler en iyisini yapmaya çalışırken hep beraber istişare ile ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte çözmek istiyoruz. Ne yaptığını sorgulayan bir bakanlık olacağız. Onun için her zaman sizin fikirlerinize, sizin görüşlerinize ihtiyacımız olacak. Toplumun en uç kademesindeki insanların da fikirlerini, görüşlerini alacağız. Daha iyi bir sağlık sistemimiz olacak. Daha iyi bir hizmet sunumumuz olacak. Özellikle en büyük amacımız; önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti ve hastalanmadan insanların sağlığını koruyacak bir sistemi daha etkili bir hale getirmeye çalışacağız. Onun için beni misafir ettiğiniz için, böyle bir mutfak diyelim, Meclis'in mutfağında olmaktan çok memnunum. Her türlü olumlu eleştiriye ve yapıcı fikirlere açığız. Bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu konuda Allah bizi, devletimize, milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve güvenenlere mahcup etmez. 'Hoş bulduk' diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: Daha İyi Bir Sağlık Sistemine İhtiyacımız Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:33:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu: Daha İyi Bir Sağlık Sistemine İhtiyacımız Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement