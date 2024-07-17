Sağlık Bakanı Memişoğlu: Daha İyi Bir Sağlık Sistemine İhtiyacımız Var

Sağlık

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Daha iyi bir sağlık sistemimiz, daha iyi bir hizmet sunumumuz olacak. En büyük amacımız önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti ve hastalanmadan insanların sağlığını koruyacak bir sistemi daha etkili bir hale getirmeye çalışacağız" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplanan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na katıldı. Bakan Memişoğlu, komisyon üyelerine sunum yaparak, "Sağlık dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli hizmet sektörlerinden bir tanesi. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kanunlarından bir tanesi Sağlık Bakanlığı Kanunu. Geçmişimize baktığımız zaman sağlığa bu toplumun ne kadar değer verdiğini, bu medeniyetin ne kadar değer verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Özellikle son 20 yılda sağlıkta çok büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşadık. Esasında bunun da meyvesini ve imtihanını Covid-19 sürecinde hep birlikte gördük. Bugün baktığınız zaman sağlık hizmet sunumunda en çok ulaşılabilen ve her yere ulaşan bir sağlık sistemimiz var. Tabii ki bazı sorunlarımız var, her zaman olacağı gibi. Bu sorunların da hep birlikte üstesinden geleceğiz. Ama Covid-19'daki başarı, daha sonraki depremde büyük bir özveriyle verilen hizmet, dünyaya da sağlık anlamında Türkiye'nin çok iyi yerlerde olduğunu gösterdi. Bu bize yetmez, daha da iyisini yapacağız" diye konuştu.

'DAHA İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİMİZ OLACAK'

Sadece hizmet anlamında değil, bilgisini, bilimini ve teknolojisini üreten bir sağlık sektörünü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istediklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki; bizler en iyisini yapmaya çalışırken hep beraber istişare ile ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte çözmek istiyoruz. Ne yaptığını sorgulayan bir bakanlık olacağız. Onun için her zaman sizin fikirlerinize, sizin görüşlerinize ihtiyacımız olacak. Toplumun en uç kademesindeki insanların da fikirlerini, görüşlerini alacağız. Daha iyi bir sağlık sistemimiz olacak. Daha iyi bir hizmet sunumumuz olacak. Özellikle en büyük amacımız; önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti ve hastalanmadan insanların sağlığını koruyacak bir sistemi daha etkili bir hale getirmeye çalışacağız. Onun için beni misafir ettiğiniz için, böyle bir mutfak diyelim, Meclis'in mutfağında olmaktan çok memnunum. Her türlü olumlu eleştiriye ve yapıcı fikirlere açığız. Bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu konuda Allah bizi, devletimize, milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve güvenenlere mahcup etmez. 'Hoş bulduk' diyorum" ifadelerini kullandı.