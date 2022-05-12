Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi, Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelen yasa teklifi, milletvekillerinin çoğunluk oyuyla kabul edildi. Yasa kapsamında sağlık çalışanlarını kasten yaralayanların tutuklu yargılanmasının önü açılacak. Ayrıca kılık kıyafetle iyi hal indirimi kaldırılacak.

BAKAN KOCA'DAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Meclis'ten geçen yeni sağlık yasası hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

"MİLLETVEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımlarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek.

"KIYAFET, İYİ HAL İNDİRİMİ SAYILMAYACAK"

Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirim nedeni sayılmayacak."

MALPRAKTİS NE DEMEK?

Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır. Tıbbi Malpraktis, 'Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar' biçiminde tanımlanmaktadır.



