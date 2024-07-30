Sağlık-Sen, Isparta'da ikinci kreşini açtı - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık-Sen, Isparta'da ikinci kreşini açtı

Sağlık-Sen, Isparta\'da ikinci kreşini açtı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), Türkiye genelinde 'Sağlık-Sen Kreş' açma çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Şanlıurfa'da açılan kreşin ardından ikinci kreş Isparta'da hizmete girdi. Sağlık-Sen Kreş, Isparta Şehir Hastanesi karşısında bulunuyor ve 86 çocuğa hizmet verebiliyor. Kreş, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim veriyor ve çocuklar atölye çalışmalarına katılarak yeteneklerini geliştirebiliyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, daha fazla hizmet vermek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

30.07.2024 11:04
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kreş'in ikincisini Isparta'da açtı.

Sağlık-Sen, Türkiye'nin dört bir yanına 'Sağlık-Sen Kreş' açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Şanlıurfa'da Sağlık-Sen Kreş'in açılmasının ardından çalışmalarını sürdüren Sağlık-Sen, ikinci kreşini Isparta'da açtı. 86 çocuk kapasiteli Sağlık-Sen Kreş, Isparta Şehir Hastanesi karşısında hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim veren Sağlık-Sen Kreş'de çocuklar yeteneklerini geliştirecek atölye çalışmalarına da katılabiliyor.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizmet odaklı ve üyelere dokunan sendikacılık diyerek yol başcılığımızı yapan Merhum Mehmet Akif İnan ağabeyin izinden hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Sağlık-Sen Kreşimizin ikincisini Isparta'da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Başta Isparta Şube Başkanımız Mahmut Ağun olmak üzere, emek veren, çaba gösteren tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Göz nuru evlatlarımız için daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen, Isparta'da ikinci kreşini açtı - Son Dakika

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