Sağlık turizminde burun estetiğinin payı arttı - Son Dakika
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Sağlık turizminde burun estetiğinin payı arttı

13.09.2022 11:00
Sağlık turizminde burun estetiğinin payı arttı

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin yayımladığı verilere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelen kişilerin sayısı ilk çeyreğe kıyasla yüzde 6,18 artarken, sağlık turistlerinin talep ettiği hizmetlerin ilk sıralarında estetik cerrahideki burun operasyonları...

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin yayımladığı verilere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelen kişilerin sayısı ilk çeyreğe kıyasla yüzde 6,18 artarken, sağlık turistlerinin talep ettiği hizmetlerin ilk sıralarında estetik cerrahideki burun operasyonları yer alıyor.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin gün geçtikçe gelişmesi ve diğer ülkelere kıyasla daha uygun maliyetli olması, farklı ülkelerden kişilerin tedavi olmak için gelmesine kapı aralıyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin yayımladığı verilere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilerin sayısı ilk çeyreğe kıyasla yüzde 6,18 artarak 302.177'ye ulaştı. Sağlık turistlerinin talep ettiği hizmetlerin arasında estetik ve plastik cerrahinin, bu alanda da burun ameliyatlarının öne çıktığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, yabancı hastaların taleplerinden yola çıkarak dünyanın burun estetiği haritasını açıkladı.

Burun estetiğinin popülerliğinin arttığını ve ülkemizin bu alanda talep gören bir merkez haline dönüştüğünü aktaran Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, "Burun estetiği, en ince ayrıntısına kadar planlanması gereken, doktorluk yetkinliklerini sanatla birleştiren ve kişinin yüz şeklini önemli oranda değiştiren bir işlem. Türkiye'de burun estetiği operasyonlarında alınan başarılı sonuçlar, dünyanın gözünün ülkemize çevrilmesini sağladı. Orta Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Fransa, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden yalnızca burun estetiği yaptırmak için ülkemizi ziyaret eden hastaların sayısı her geçen yıl artıyor" dedi.

ORTA ASYA'DAN GELEN HASTALAR BURUNLARINI YÜKSELTMEK İSTİYOR

Özellikle son 5 yılda dünyanın farklı kıtalarından pek çok hastanın burun estetiği ameliyatı yaptırdığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, yurt dışından gelen hastaların taleplerine karşılık vermek için çeşitli etnik grupların yüz tiplerine hakim olmak gerektiğine dikkat çekerek, "Örneğin Kazakistan, Özbekistan Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinde yaşayanlar, dünya genelindeki burun estetiği taleplerinin tersi beklentilere sahip. Dünya genelinde burun estetiği yaptırmak isteyenlerin genellikle amacı burnu küçültmek ya da burnu daha düz veya kavisli forma getirmek oluyor. Oysa Asya'dan gelen hastalar, çoğunlukla basık olan burunlarının sırtını yükseltmek ve burnun bölgesel hacmini artırmak istiyor. İkincil olarak ise burun deliklerini daraltmak ve burun ucunun daha belirgin hale getirilmesini talep ediyor. Burun yapılarının daha az kıkırdağa sahip olması ise farklı ameliyat tekniklerinin kullanılmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

ORTADOĞULU HASTALAR BURUNLARININ DOĞAL YAPISININ KORUNMASINI TALEP EDİYOR

Burun ameliyatlarının Türkiye de dahil olmak üzere, bazı etnik kökenlerde hem estetik hem de nefes alıp verme zorluğu dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşam amacıyla yapıldığının altını çizen Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, "Burun ameliyatlarının gerçekleştirilme nedenlerinin arasında sağlıklı soluk alıp vermek de yer alırken, İran, Fas, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerde ilk planda güzelliğin olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde çok daha küçük ve estetik yapıldığı belli olacak kadar iddialı bir burna sahip olmak önceliklendiriliyor. Bazı Ortadoğu ülkelerindeki hastalar ise burunlarının yapısal özellikleri korumak isterken, daha yumuşak, dengeli ve yüzüyle en uyumlu görünüme sahip burunları talep ediyorlar" açıklamalarında bulundu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Asya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık turizminde burun estetiğinin payı arttı - Son Dakika

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