Sağlık Turizminde Türkiye'ye Yoğun İlgi - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Turizminde Türkiye'ye Yoğun İlgi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 76 ülkeden 3 bin 38 hastaya sağlık hizmeti sundu.

09.11.2024 12:46
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Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında bu yıl 76 ülkeden 3 bin 38 hastanın umudu oldu.

Doğal ve tarihi güzellikleri, 4 mevsim ılıman iklimi ile dikkati çeken Antalya, son yıllarda sağlık yatırımları, dünyada ses getiren yüz ve rahim nakli ameliyatları ile sağlık turizminde de ön plana çıkmaya başladı.

Kentte sağlık turizmine en fazla katkıyı sunan merkezler arasında dünyada karaciğer, kalp, böbrek, pankreasın yanı sıra yüz, kol ve rahim nakillerinin yapılabildiği ender merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi de yer alıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastaların da şifa adresi haline gelen hastaneden 2024 yılının ocak ile ekim ayları arasında Rusya, Azerbaycan, Almanya ve ABD gibi ülkelerin yanı sıra Gabon'dan Mali'ye, Brezilya'dan Kore'ye, Hindistan'dan Çin'e kadar farklı ülkelerden hastalar hizmet aldı.

En çok Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan'dan hastalar geldi

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2024 yılının 10 aylık döneminde hastanede 1 milyon 127 bin kişinin poliklinik hizmeti aldığını ve 62 bini aşkın ameliyat yapıldığını anlattı.

Görev yaptığı 4,5 yıllık süreçte sağlık turizmine önem verdiklerine işaret eden Özkan, "Sağlık turizmi potansiyelimizi gelir açısından yaklaşık 25 kat arttırdık. 76 ülkeden 3 bin 38 hastaya hizmet verdik. En fazla Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, İngiltere, Almanya'dan gelen hastalarımız oldu. Sağlık turizmi için hastanemize gelen hastalar en fazla acil tıp, tıbbi onkoloji, yeni doğan, genel cerrahi, estetik cerrahi, organ nakli gibi bölümleri tercih etti." dedi.

Özkan, sağlık turizminden elde edilen gelirin diğer turizm çeşitlerine göre daha fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizmde genel olarak amaç daha az turistle daha çok gelir elde etmek. Sağlık turizminde Türkiye'nin ve Antalya'nın tercih edilmesi hem Türk sağlık sisteminin kalitesini hem de bize olan güveni de gösteriyor. Koronavirüs sürecinde bile çok sayıda yurt dışından hasta geldi. Sağlık turizminde Türkiye'nin önde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi yaptığımız nakillerin ses getirmesi. Yüz ve rahim nakilleri sağlık turizmi açısından itici bir güç oldu. Bu kadar zorlu nakilleri yapan bir ülke diğer hizmetleri de kaliteli ve güzel yapar diye düşünülüyor ve güven veriyor. Sağlık hizmeti kalite ve güvenle olabilir. Bu güveni verdiğimiz için de çok mutluyuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Turizminde Türkiye'ye Yoğun İlgi - Son Dakika

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