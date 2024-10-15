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Sağlık

Samsun'da Tıp Sözlüğü Hazırlığı

Samsun\'da Tıp Sözlüğü Hazırlığı

Medikal turizm için Gürcüce, Latince ve Türkçe tıp terimleri sözlüğü hazırlandı.

15.10.2024 16:29
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SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, ülkeler arasındaki gelişmeyi ileri boyuta ulaştırmak amacıyla Gürcistan'dan Türkiye'ye estetik ve hastane işlemleri için gelenler için Latince, Gürcüce ve Türkçe içeren bir tıp terimleri sözlüğünün hazırlandığını söyledi.

Samsun'un medikal turizm ve medikal estetik alanında öne çıktığını belirten OMÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, bu alanda çok sayıda doktorun özellikle yurt dışından gelen hastalara hizmet vermekte olduğunu belirterek, "Bu amaçla özellikle Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin doğusundaki ülkelerden de çok sayıda medikal hastanın tedavi için geldiğini biliyoruz. Bunlar daha çok estetik amaçlı geliyorlar ama içinde durumu ağır olup ameliyat olanlar da var. Estetik kaygısıyla gelenler başta saç ekimi olmak üzere çok fazla" diye konuştu.

SAMSUN'UN DÜNYA'DA ÖNEMLİ RAKİPLERİNDEN BİRİ GÜNEY KORE

Tedavi yöntemlerinin daha iyi anlaşılması için birçok kurumun bir araya gelerek tıp sözlüğünü hazırladıklarını söyleyen Yılmaz, "Özellikle Türkiye'nin etki alanındaki ülkelerden bu tür sözlükler geliştirildiğinde, artırıldığında sağlık turizminin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Samsun'un dünyada önemli rakiplerinden biri de Güney Kore. Yapılan araştırmalarda sağlık turizmi için Kore'ye gidenlerin yemeklerden rahatsız oldukları belirtiliyor. Özellikle saç ameliyatı sonrası Samsun'da iklimin ılıman olması ve yemek lezzetleri bakımından etkili olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN DÜNYADA MEDİKAL ESTETİK ANLAMINDA ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Samsun'un tek eksiğinin uluslararası uçuşlarda birçok noktaya henüz ulaşamamış olması olduğunu belirten Yılmaz, "Samsun'un uluslararası uçuşlarda birden çok destinasyona bağlantı kurulduğunda Rusya, Gürcistan, Azerbaycan'la ve Orta Doğu ülkeleriyle hasta potansiyeli daha da artacak. Şu an da en büyük sıkıntı İstanbul, Ankara üzerinden aktarmayla gelen hastaların burada biraz sıkıntı çekmeleridir. Eğer bu engeller aşılırsa Samsun medikal turizmde çok daha ileri çıkacak ve belki de sağlık kenti Samsun dünyada medikal estetik anlamında en önemli şehirlerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam etmekte. Arkadaşlarımız tarafından hazırlanan Gürcüce, Latince ve Türkçe tıp terimleri sözlüğünün de önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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