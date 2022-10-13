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Samsun sağlık haberleri | 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Samsun'da başladı

13.10.2022 19:12

Edinilen Samsun haberine göre 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Samsun'da başladıSAMSUN Sağlık yönetimi alanında bilimsel çalışma kongresi olan "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Samsun'da başladı

SAMSUN Sağlık yönetimi alanında bilimsel çalışma kongresi olan "5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Her yıl düzenli olarak farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleşen Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi'ne bu yıl OMÜ ev sahipliği yapıyor. Dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek amacıyla düzenlenen kongrede; sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık bilgi teknolojileri, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, sağlık kurumlarında stratejik yönetim, sağlık kurumlarında finansal Yönetim, sağlık kurumlarında üretim ve işlemler yönetimi, uzun dönemli bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinde etik, sağlık sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik, sağlık iletişimi, sağlık sosyolojisi, sağlık turizmi, kriz zamanlarında sağlık yönetimi, yönetim bilimleri, sağlık hukuku, akılcı ilaç kullanımı, sağlık yönetiminde kantitatif teknikler, sağlık personeli göçünün sağlık hizmetlerine yansıması, entegre sağlık hizmetleri, one health (tek sağlık), sağlık ekosistemi, uzaktan sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinde istihdam, teknoloji ve sağlık hizmetleri, pandemi sonrası sağlık hizmetleri, döngüsel ekonomi, akademik süreçlerde bilimsel etik, hastane mimarisi, sağlık hizmetlerinde dijital pazarlama, sağlık hizmetlerinde lojistik ve tedarik zinciri, sağlıkta şiddet, hastane enfeksiyonları, sağlık ekonomisi konuları ele alınacak.

"Arzu ettiğimiz şey Samsun'la alakalı bir değer üretmek"

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Biz üniversitede ki bütün imkanları, üniversitenin öğrencisi olan hatta bu şehirde var olan bütün öğrencilerin istifadesine sunacağız. Bir kontrol merkezi kuruldu, kısa bir süre içinde bitecek. Şu anda yaptığımız şey laboratuvarların tamamını bir koordinasyona tabi tutmaktır. Bu eğitim yılı içerisinde 3 farklı kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Arzu ettiğimiz şey Samsun'la alakalı bir değer üretmek. Bunun altında hedef olarak belirlediğimiz şey, Samsun'un TEKNOFEST gibi tecrübelerini değerlendirmek. Bu eğitim yılı içerisinde 3 farklı kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. OMÜ atama ve yükselme kriterlerini değiştirdi. Bunun içerisinde yüzde 30'dan yüzde 200'e kadar oluşan bir farklılaşma oluştu. Bunların içerisinde her mezunu proje yönetmek zorunda olan bir döneme girdik. Şu anki oryantasyonlarda biz bunu açıkça söylüyoruz. Yani proje yazma eğitimi, sertifika alması gerekiyor. Bunu da fiilen bu toplumda uygulaması gerekiyor. 2023 yılı içerisinde OMÜ'yü bir araştırma üniversitesi olarak görmek, kendi bölgesinin ekonomisine, ticaretine doğrudan katkı sağlayan bir bilime dönüşmesidir. O nedenle bu kongreye dönerek bu kongre hem zamansal olarak hem de tema olarak çok değerlidir. Bu salon akıllı salon olarak geçiyor. Katılımcının salona gelmesi gerekmiyor, eğer link ulaştıysa salona doğrudan katılabiliyor" dedi.

"En önemli ve kaliteli yönlerimizden biride sağlık sektörüdür"

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Bu yaptığımız programlar uzun bir süreç ve emek gerektirmektedir. Bu emekte yardımcı olan hocalarımıza da müteşekkiriz. Sağlık bizim en önemli sektörlerimizdendir. Sağlıkta teknolojilerimiz olmazsa olmaz bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hastanelerimiz ve sağlık sistemimiz canlı bir organizma sayılır. Çalışanlarımızın karşısındaki kişi için empati yapması, ruh halini anlaması, hasta ve hasta yakınlarının da doktorları ve çalışanları iyi bir şekilde anlaması önemli bir etkenimizdir. Karşılıklı anlayış olmadığı zaman son zamanlarda da görüyoruz sağlıkta şiddet gibi hiç istemediğimiz olaylar görmekteyiz. Samsun tarımda ve diğer sektörlerde de çok büyük bir şehrimizdir ancak en önemli ve kaliteli yönlerimizden biride sağlık sektörüdür. Değeri çok bilinmeyen, gelen misafirlerimizin sonradan fark ettikleri büyüklükte bir sektöre sahibiz. Ayrıca sadece OMÜ değil, 17 devlet hastanemiz, 8 farklı özel hastanelerimiz, 2 farklı üniversite hastanelerimiz ile sektöre burada yön veriyoruz. Biz sağlık alanında bölge ili sayılırız ve yaklaşık 6-7 ilimiz sağlık alanında tamamen Samsun'a, özellikle OMÜ'ye gelmekteler. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve çevre illerimiz bizlere hasta nakili yapmaktalar. Çünkü sağlıkta üstün olduğumuz büyük alanlar var. Sadece çevre illerimiz değil, yurt dışından da hasta nakillerimiz bizlere gelmekteler. Sağlık sektöründe sizlerin de sayesinde çok iyi bir noktadayız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi yapıldı.

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Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun sağlık haberleri | 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Samsun'da başladı - Son Dakika

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