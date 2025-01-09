Santral Seröz Retinopati: Genç Erkeklerde Görme Sorunları Riski Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Santral Seröz Retinopati: Genç Erkeklerde Görme Sorunları Riski Artıyor

Santral Seröz Retinopati: Genç Erkeklerde Görme Sorunları Riski Artıyor

Göz Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. M. Giray Ersöz, santral seröz retinopati (SSR) hastalığının özellikle genç erkeklerde ve strese bağlı masa başı çalışanlarda daha yaygın olduğunu belirtti. Hastalığın kronikleşmesi durumunda kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini vurguladı.

09.01.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
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HALK arasında strese bağlı görme noktasında ödem olarak bilinen santral seröz retinopati (SSR) göz hastalığının genç erkeklerde daha fazla görüldüğünü söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Giray Ersöz, "A tipi mükemmeliyetçi kişiler ve strese bağlı masa başı çalışanlar bu hastalığa daha çok yakalanıyor. 3 ay içerisinde iyileşme olmaz ve kronikleşirse ciddi görme sorunlarına yol açar. Aşırı mükemmeliyetçiliklerde kalıcı retina hasarı riski oluşabilir" dedi.

SSR hastalığının görme noktasında, göz arkasında veya gözde sıvı birikmesi sonucu oluşan karakterize bir hastalık olduğunu ifade eden Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Giray Ersöz, 30 ila 50 yaş arası erkeklerde görüldüğünü ve 50 yaşından sonra kadınlarda da sık rastlandığını belirtti.

'GENÇ ERKEKLER VE MASA BAŞI ÇALIŞANLAR RİSKLİ GRUPTA'

Görmede azalma, belli bir alanı karanlık görme, renkleri daha soluk görme, çizgileri yamuk veya kırık görme, cisimleri olduğundan küçük ve şekilleri bozuk görme gibi şikayetlere yol açtığını aktaran Doç. Dr. Ersöz, erkeklerde kadınlara oranla 3 ila 4 kat daha sık görüldüğünü söyledi.

A tipi mükemmeliyetçi kişilerin ve strese bağlı masa başı çalışanlarda yatkınlık daha fazla olduğunu da anlatan Doç. Dr. Ersöz, "Vardiyalı çalışmak ve uyku düzeninin bozuk olması da yakalanma riskini artırıyor. Stresli kişiler, steroid (kortizon, kortizol) ilaç kullananlar ve orta yaşlı erkekler en riskli grupta yer alıyor. Ayrıca Hamilelik, sigara kullanımı, aşırı kafein tüketimi, uyku apnesi ve uykusuzluk da riskleri artırıyor" ifadelerini kullandı.

'KRONİKLEŞEN VAKALARDA KALICI GÖRME KAYIPLARI OLABİLİR'

Doç. Dr. Ersöz, santral seröz retinopati hastalığının kendiliğinden iyileşebilen bir hastalık olduğunu ancak retina altındaki sıvının 3 aydan fazla sürmesi durumunda görme fonksiyonlarında kalıcı hasarlara neden olabileceğini söyledi.

Hastalığın sık nüks etmesi veya kronik hale dönüşmesi durumunda çok ciddi ve kalıcı görme kayıplarına neden olacağını aktaran Doç. Dr. Ersöz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"SSR hastalığı kendiliğinden iyileşebilen hastalık olmasına rağmen hastaların yüzde 50'sinde hastalık iyileşmiyor. İlk atakta kendiliğinden iyileşen hastaların yüzde 50'sinde ise hastalık nüks ediyor. Hastalık kronikleşirse ciddi görme azalması yapabileceği için 3 ay içerisinde iyileşmeyen veya nüks eden vakalarda tedavide gecikilmemeli. Fotodinamik tedavi tedavide en etkili yöntem. Bu yöntemde başarı oranı yüzde 80 ile 97 aralığında. Diğer bir yöntem ise eşik altı (subthreshold) lazer tedavileri. Yapılan bilimse çalışmalarda hap, damla ve göz içi iğne tedavilerinin etkilerine rastlanmadı. Fakat SSR'de yaşa bağlı sarı nokta hastalığında olduğu gibi damarlar geliştirilirse göz içi iğne tedavileri bu anormal damarları geriletmeye yönelik uygulanabilir."

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Santral Seröz Retinopati: Genç Erkeklerde Görme Sorunları Riski Artıyor - Son Dakika

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