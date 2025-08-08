Semir'in Umudu: Yeniden Hayata Dönmek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Semir'in Umudu: Yeniden Hayata Dönmek

Semir\'in Umudu: Yeniden Hayata Dönmek
08.08.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 yaşındaki Semir, Gazze'deki saldırıda kol ve bacaklarını kaybetti; hayali futbol oynamak.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda kol ve bacağını kaybeden 11 yaşındaki Semir Muhammed Zakkut, yeniden kol ve bacak sahibi olmanın ve eskisi gibi futbol oynayabilmenin hayalini kuruyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tonlarca bomba kullanarak düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'de 5 bine yakın çocuk bir ya da birden fazla uzvunu kaybederek sakat kaldı. Bu, Gazze'de genç neslin büyük kısmının sakat kaldığı anlamına geliyor.

Soykırımın en önemli ayaklarından biri olan "sağlık soykırımı" nedeniyle de sakat kalan bu insanların tedavileri gerektiği gibi yapılamıyor. Başta çocuklar olmak üzere uzuvlarını kaybeden Filistinliler, dışarı çıkıp tedavi olmayı ve yeniden eski hayatlarına dönmeyi arzuluyor. Uzuvlarını kaybeden ve eski hayatına dönmeyi isteyen çocuklardan biri de Semir.

Semir vücut "bütünlüğünü" kaybetti

Semir'in hayatı, 27 Mayıs 2025'te Gazze kentindeki evlerinde telefonda oyun oynarken tamamen değişti.

İsrail ordusuna ait kamikaze dronla düzenlenen saldırı sonrasında Semir, sol bacağını ve sağ kolunu kaybetti. Vücudunun her yerine şarapnel parçaları saplandı, sırtında ve ayağında derin yaralar, kafatasında kırık oluştu, bağırsakları delindi. Sağlıklı elindeki sinirlerde de yanık oluştuğu için elini sürekli suda saklıyor. Ayrıca, uzuvlarını kaybetmesi nedeniyle ciddi psikolojik travma yaşıyor. Kol ve bacağını çaprazlama kaybettiği için ayakta dururken bile dengesini sağlamakta zorluk çekiyor.

Sağlık durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle ailesi, tedavisinin tamamlanması ve protez uzuv takılması için oğullarının dışarı çıkmasını istiyor.

Yaşadığı travma sebebiyle bambaşka bir çocuk oldu

Semir'in annesi Dua, kamikaze dronla gerçekleşen saldırıda Semir'in olduğu odanın yandığını ve oğlunu da alevlerin ortasından kurtarıp Şifa Hastanesine kaldırdıklarını söyledi.

Oğlunun 12 saat boyunca ameliyatta kaldığını ve ameliyathaneden sağ kolu ve sol bacağı ampute edilmiş bir halde çıktığını ifade eden anne, Semir'in yaşadığı travmayı şöyle anlattı:

"Anne elim ve bacağım nerde, onlara ne yaptınız diye soruyor. Siz yürüyorsunuz ama ben yürüyemiyorum. Ayağım yok nasıl ayağa kalkayım diyor. El ve bacak istiyorum diyor. Biz de ona ikisine de uzuv taktıracağımızı söylüyoruz. Psikolojisi o kadar bozuk ki artık bizimle konuşmaz oldu. Başka bir Semir oldu çıktı, artık onu tanıyamıyoruz.

Çocuklar sokakta oynarken onlara bakıyor. Onun yanında oyun oynamalarını bile istemiyorum. Kardeşleri yanıma oturuyor ve keşke elimizi ve ayağımızı sana verebilsek diyor. Bazen bağırıyor ben de sabret oğlum inşallah senin de uzuvların olacak diyorum."

Acı içinde kıvranıyor

Oğlunun ampute edilen kolunun dirsekten üst kısmına takılan platinde ve kesilen bacağında sorunlar olduğunu kaydeden anne Dua, Gazze'deki sağlık sistemi çöktüğü için bu sıkıntıların giderilmesi konusunda dışarıda tedaviye umut bağladıklarını söyledi.

Semir'in 24 saat boyunca yattığını, acıdan kıvrandığını, lavaboya giderken bile destek almak zorunda kaldığını, vücudunun tamamında yaralar olduğu için sağlığının çok bozulduğunu kaydeden anne "Vicdan sahibi insanların bizi duymasını ve oğlumun dışarıda tedavi olmasını istiyorum. Protez uzuv hayalinin gerçekleşmesini istiyorum." çağrısını dilinden hiç düşürmedi.

"Gazze'deki çocuklara zulmediliyor"

Evinde telefonla oynarken uğradığı saldırı sonucu hayatında ve vücudunda büyük bir değişim yaşayan ve çocuk yaşıyla buna ayak uydurmaya çalışan Semir'in dilinden de aynı çağrı hiç düşmedi:

"Savaşın sona ermesini, Gazze'nin imar edilmesini, caddelerinin güzelleşmesini, yıkımın ve açlığın sona ermesini, protez uzuvlara kavuşmayı istiyorum. Yeniden diğer çocuklar gibi futbol oynamayı ve okumayı istiyorum. Diğer çocukların eli, ayağı var ve oynuyorlar ben de onlar gibi olmak istiyorum."

Semir, "Biz Gazze'de yaşamıyoruz. Gazze çocuklarına zulmediliyor. Çocukluğumuzu bizden çaldılar. Dışarda çocuklar güven içinde oynuyor, yaşıyor ama biz burada bunu yapamıyoruz. Zulüm görüyoruz." diyerek dünyanın "kör ve sağırlığına" duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sağlık, Futbol, İsrail, gazze, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Semir'in Umudu: Yeniden Hayata Dönmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

12:17
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:41
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
15:37
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 12:30:23. #7.11#
SON DAKİKA: Semir'in Umudu: Yeniden Hayata Dönmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.