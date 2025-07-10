Serebral Palsi: Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Serebral Palsi: Tedavi Yöntemleri

Serebral Palsi: Tedavi Yöntemleri
10.07.2025 09:42
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Serebral palsi, çocuklarda kasılmalara yol açıyor. Cerrahi yöntemler yaşam kalitesini artırıyor.

SEREBRAL palsi hastalığının her bin doğumda iki bebeği etkileyen nörolojik bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı, "Serebral palsi hastalığında en çok karşılaşılan sorunlardan biri, çocukların bacaklarında meydana gelen aşırı kasılmalardır (spastisite). Bu hastalıkta beyin ve sinir sistemi kaynaklı olarak hareket kabiliyeti bozuluyor" dedi.

Hareket ve kas kontrolü bozukluklarıyla seyreden serebralpalsi (beyin felci), genellikle doğum öncesi, sırası veya sonrası komplikasyonlarla ilişkilidir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı, serebral palsili çocukların tedavisindeki cerrahi yöntemleri anlattı. Doç. Dr. Samancı "Özellikle yürüme güçlüğü çeken veya yatağa bağımlı çocuklara yönelik bu özel cerrahi teknik, fizik tedaviyle birleştiğinde hastaların yaşam kalitesinde dönüştürücü bir etki oluşturuyor" diye konuştu.

'SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI FARKLI KLİNİK TABLOLARLA KARŞIMIZA ÇIKABİLİYOR'

Serebral palsi hastalığında en çok karşılaşılan sorunlardan birinin, çocukların bacaklarında meydana gelen aşırı kasılmalar (spastisite) olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Samancı, "Bu hastalıkta beyin ve sinir sistemi kaynaklı olarak hareket kabiliyeti bozuluyor. Hafif yürüme bozukluklarından, tamamen yatağa bağımlı yaşamaya kadar farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KASILMALARI AZALTAN ÖZEL CERRAHİ YÖNTEM'

Fizik tedavi ve botulinum toksin enjeksiyonlarının çoğu zaman etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Samancı, "Beyindeki ve omurilikteki kas hareketlerini kontrol eden mekanizmalarda oluşan bozulmayı düzeltmek amacıyla, selektif dorsal rizotomiadını verdiğimiz cerrahi yöntemde bacaklardan gelen duyusal sinir liflerinde belirli oranlarda mikrokesiler yapıyoruz. Bu sayede çocuğun aşırı kasılmalarını azaltarak hareket kabiliyetini arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'GENEL ANESTEZİ ALTINDA GERÇEKLEŞİYOR'

Cerrahinin genel anestezi altında yapıldığını belirten Doç. Dr. Samancı, "Bel bölgesinde yaklaşık 2-3 cm'lik küçük bir kesi yapıyoruz. EMG (elektromiyografi) yöntemiyle sorumlu sinir liflerini tespit ediyor, bunların yaklaşık yüzde 50'sine mikro düzeyde seçici kesiler yapıyoruz" dedi. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin genellikle 5-6 gün olduğunu belirten Doç. Dr. Samancı, bu sürecin ardından fizik tedaviye hızlıca başlandığını ifade ederek "Cerrahiden sonra kas hafızası zamanla yeniden yapılandığı için uzun süreli ve yoğun fizik tedavi süreci şart" dedi.

'HASTALIĞIN NEDENİ GENETİK DEĞİL, DOĞUM ÖNCESİ FAKTÖRLER'

Serebral palsinin çoğunlukla genetik geçişli olmadığını söyleyen Doç. Dr. Samancı, "Anne adayının gebelik sırasında enfeksiyon geçirmesi, erken doğum, düşük doğum ağırlığı veya doğum sırasında yaşanan oksijen yetersizliği gibi faktörler risk oluşturuyor. Ancak her çocuk bu durumdan aynı şiddette etkilenmez. Bu nedenle serebral palsi, geniş bir klinik yelpazeye sahiptir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Yavuz, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Serebral Palsi: Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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