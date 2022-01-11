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Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi

11.01.2022 20:46

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları rekor kırdı: Bugün 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 137 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 39 bin 226 hasta taburcu olurken bugün 430 bin 253 test yapıldı.

BAKAN KOCA: DURUM BİZİ YANILTMASIN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,74 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,06 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,74 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 137 milyon 428 bin 160 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 937 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 157 bin 272 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 976 bin 752 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 22 milyon 251 bin 633 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 65 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken 65 bin 236 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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