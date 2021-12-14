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Son Dakika! Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi

14.12.2021 19:53

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 14 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 477 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 171'den 181'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 42 olurken toplam 358 bin 117 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 181 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 42 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 117 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN KIŞ AYLARI UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,17 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,14 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,17 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 935 bin 289'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 3 BİN 175 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 569 bin 332 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 3 bin 175 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 733 bin 491 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken 18 bin 796 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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