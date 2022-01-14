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Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi

14.01.2022 19:56

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 67 bin 857 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 153'ten 167'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 56 bin 256 olurken toplam 392 bin 438 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 167 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 56 bin 256 hasta taburcu olurken bugün 392 bin 438 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TURKOVAC ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bilindiği gibi, Turkovac'ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac'ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,93 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,20 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,93 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 138 milyon 826 bin 560 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 92 BİN 874 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 232 bin 10 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 92 bin 874 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 82 bin 57 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 75 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken 75 bin 564 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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