Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 20 bin 874 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 874 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 192 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 883 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 254 test yapıldı.

BAKAN KOCA: PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,81 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81,81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 90,94 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 276 bin 848'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 740 BİN 424 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 445 bin 351 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 780 bin 761 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 489 bin 939 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken 20 bin 687 de yeni vaka tespit edilmişti.