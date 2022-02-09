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Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi

09.02.2022 19:26

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 9 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 108 bin 563 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 266 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 88 bin 647 olurken toplam 452 bin 363 PCR testi yapıldı. Öte yandan vefat sayısı, geçtiğimiz yılın 14 Eylül' tarihinden beri ilk kez bu seviyelere çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 266 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 88 bin 647 hasta taburcu olurken bugün 452 bin 363 test yapıldı.

"OMİCRON'UN İLK YAYILDIĞI ŞEHİRLERDE VAKALAR DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, " Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,69 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,68 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,69 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 566 BİN 932 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 528 bin 865 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 566 bin 932 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 886 bin 830 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 111 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken 111 bin 96 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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