Sağlık

Tatile gitti, hayatı kabusa döndü! Havuza giren adam sağır oldu

15.10.2025 20:09
Ankara'da yaşayan 61 yaşındaki vatandaş, tatilde girdiği havuzdan kaptığı enfeksiyon nedeniyle duyma kabiliyetini kaybetti. Kafa tabanına kadar giden enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci içerisinde yüz felci dahi geçiren talihsiz adam, geçirdiği ameliyatla kaybettiği duyma kabiliyetini yeniden kazandı.

2024 yılında ailesiyle beraber tatile giden Necmettin Boran, girdiği havuzdan enfeksiyon kaparak duyma kabiliyetini tamamen kaybetti. 67 yaşındaki Boran, kulak ağrıları için enfeksiyon tedavisi görmeye başladı. Yaşadığı problem sonrasında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuran Boran, geçirdiği ameliyatla kaybettiği duyma kabiliyetini yeniden kazandı.

"SÜREÇ İÇERİSİNDE YÜZ FELCİ GELİŞTİ"

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Akduman, hastanın enfeksiyon şikayetiyle geldiğini belirterek, "Hastamız Necmettin Boran kliniğimize başvurduğunda dış kulak yolda akıntısı, enfeksiyonu vardı. Enfeksiyon tedaviye dirençli olduğu için yaptığımız tetkikler neticesinde cerrahiye karar verdik. Hem cerrahi hem medikal tedavilerle belli bir süre kliniğimizde takip ettik hastamızı, daha sonra enfeksiyon biraz daha ilerleyerek diğer kulağa geçti. 6 ay sonra diğer kulağını da ameliyat etmek zorunda kaldık. Kafa tabanına kadar giden bir enfeksiyonu oldu. Süreç içerisinde yüz felci gelişti. Yaptığımız ameliyat ve uyguladığımız tedavi ile çok şükür sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.

KEMİĞE İŞİTME CİHAZI İMPLANT EDİLDİ

Uyguladıkları tedavi sonrasında hastanın sağlığına yeniden kavuştuğunu anlatan Akduman, "Hastamız sağlığına kavuştuktan sonra normal dış kulakta kullandığımız işitme cihazları kullanmamız mümkün olmadığı için kemiğe implant işitme cihazı kullanmak zorunda kaldık. Hastamıza yaklaşık bir ay önce kemiğe implant işitme cihazımızı iç kısmını implant ettik, bugün de açılışını yaptık. Hastamızda kontrolünü sağladık. Çok şükür hastamız eski sağlığına kavuşup, duyma kabiliyetinin tamamına yakınını geri kazandı" ifadelerini kullandı.

"BABAM İŞİTME KABİLİYETİNİ TAMAMEN KAYBETTİ"

Hasta Necmettin Boran'ın oğlu Sinan Boran, babasının tatilden sonra başında ağrı şikayetleri olduğunu belirterek, "5 günlük tatilin sonunda tekrar evlerine geldiklerinde ben en yakın ilçedeki hastaneye götürdüm. Kulak burun boğazdan tedavi aldı. MR ve tomografi çekimleri sonucunda doktorumuz, sağ ve sol kulakta enfeksiyon oluştuğunu, iltihap oluştuğunu, bu iltihabın enfeksiyona çevrildiğini, derhal ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat olmadığı taktirde bu iltihap ve enfeksiyonun beyin felcine yol açacağını bize söyledi ve tedavisini almaya başladı. Bu birkaç hafta içerisinde enfeksiyon iyice ilerledi, kulağında ağrı ve duyu kaybı olmaya başladı. Sonunda babam işitmesini tamamen kaybetti" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE DUYMAYAN BABAM ŞU AN ÇOK İYİ DUYUYOR"

Yaptıkları araştırmalar sonucunda Ankara Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiklerini dile getiren Boran, "Tedavimizi burada almaya başladık. Prof. Dr. Davut Akduman hocamızla görüştük ve onunla çalışmaya başladık. Bu süreçte Davut hoca ve ekibi Allah bin kere razı olsun bize çok yardımcı oldu. Babam işitmeyi tamamen kaybetmişti. Yapılan tedaviler ve ameliyat sonucu kulak arkasına takılan dış implantla takılan cihazla birlikte çok şükür babam sağlığına kavuştu. Hiçbir şekilde duymayan babam şu an çok iyi duyuyor. Prof. Dr. Davut Akduman ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Tatil, Yaşam

İran uyruklu kişiye evine giderken kanlı pusu İran uyruklu kişiye evine giderken kanlı pusu

20:16
