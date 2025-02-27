TBMM Komisyonu Ankara'yı Ziyaret Etti

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TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Ankara Valiliği'ni ve sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

ANKARA - TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Ankara Valiliği ve sağlık kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti grupların ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilk olarak İstanbul ve İzmir'e ziyaretlerini gerçekleştiren komisyon, Ankara'da da birtakım ziyaretlerde bulundu.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak Ankara Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vali Vasip Şahin'le görüşmelerde bulunan heyetin ikinci durağı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleşen görüşmede, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe tarafından heyete il genelinde gerçekleştirilen sağlık faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından İl Sağlık Müdürlüğü binasında faaliyet gösteren Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ni de gezen heyet, yetkililerden 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan ambulanslarla yapılan hasta nakil işlemleri hakkında bilgi aldı.