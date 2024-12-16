Türk Hemşireler Birliği Kuruldu - Son Dakika
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Sağlık

Türk Hemşireler Birliği Kuruldu

Türk Hemşireler Birliği Kuruldu

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında Türk Hemşireler Birliği'nin kurulduğunu ilan etti. Hemşirelerin hakları ve mesleki standartların yükseltilmesi için adımlar atılacağı vurgulandı.

16.12.2024 12:12  Güncelleme: 13:02
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HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, "104 yıllık bakanlık önünden akademisyenler, öğrenciler ve 400 bin hemşire olarak buradan ilan ediyoruz; Türk Hemşireler Birliği'nin kurulması zarurettir ve 'Türk Hemşireler Birliği' fiilen kurulmuştur" dedi.

HEP-SEN, Sağlık Bakanlığı önünde 'Türk Hemşireler Birliği'nin kurulması ve 'Türk Hemşireler Birliği Platformu'nun ilan edilmesi hakkında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Türk Hemşireler Derneği ve Öğrenci Hemşireler Derneği üyeleri de katılım gösterdi. HEP-SEN adına basın açıklamasını Genel Başkan Yunus Şimşek yaptı.

Şimşek, tüm vatandaş ve meslektaşlarına seslendiklerini belirterek, "Bu beyan ülkemizin çiftçisinin ve memurunun yani orta ve alt gelirli aile çocuklarının, kıt kanaat imkanlarla okuttuğu büyüttüğü değerlerin, vatandaşlara sağlık hizmeti veren nöbetçilerin yani önlüklülerin beyanıdır. Bu beyan Bandırma Vapuru'ndan Samsun'a inen Refik Saydamların, Sivas Kongresi'nde 'manda ve himaye kabul edilemez' diyen Tıbbiyeli Hikmetlerin, kurtuluş günlerinde Ankara Cebeci'de salgını yok etmek için aşı üretip ilk kendinde deneyenlerin, Behçet Uzların 'sağlık bir insan hakkıdır, devletin temel ödevidir' deyip 1961 anayasasına yazdıran Nusret Fişeklerin ve ilçe ilçe, bucak bucak ve köy köy tüm vatandaşlarımıza eşit sağlık hizmeti sunmak için ömrünü feda edenlerin beyanıdır. Bundan öncekiler, 'sağlık hizmetleri parayla satılamaz' dediler, bunlar Özel Hastane ve Dernekleri'nin (OHSAD) önüne kırmızı halı serdiler. Onlar 1950'lerde hemşireleri yurtdışına gönderip lisans eğitimi aldırttılar, 1954 yılında hemşirelik kanunu çıkarttılar bunlar ise 250 bin hemşireyi yok saydılar" diye konuştu.

Şimşek, "Vatandaş ve sağlık için 'Hemşireler Birliği Yasa Taslağımız' hazır, adım bekliyoruz. Özel hastaneler tüm sağlık kurumları içerisinde yüzde 40 oranına ulaşmıştır, 'Yeni Doğan Çeteleri' türemiştir, susamayız. Kamu hastanelerinde başhemşirelik makamı kaldırılmış, sözleşmeli yöneticilik adı altında sürücü kursu sahipleri, ev hanımları, imamlar partiler tarafından atanarak, hastanelerde müdürler yapıldı. Bizler başhemşirelik makamını tekrar getireceğiz. Hemşirelik mesleğinde taban ücret uygulaması gelecek. Kamu ya da özelde yoksulluk sınırı altındaki ücretlerle çalışmayacak. Meslek dışı zorla çalıştırılmanın önüne set olacağız. Hasta alanlarında, yüksek riskli birimlerde 1 hastaya 1 hemşire, yatar servislerde 5 hastaya 1 hemşire uygulamasını getireceğiz. Hemşirelik de uzmanlaşma gelecek. Uzman kadrolar hak ettiği yerlere gelecek" dedi.

'KARARLILIKLA ADIM ATACAĞIZ'

Şimşek, meslektaşlarına yeni kurulan 'Türk Hemşireler Platformu'nda görev alma çağrısında bulunarak, "Yöneticiler tarafından her türlü yer değişikliğinin hemşireler üzerinden baskı unsuru olarak kullanılması kaldırılacak. Yer değişikliği belirli bir prosedüre bağlanacaktır. Çalıştığımız hastanelerde muayene önceliğimiz dahi yok. Hemşirelerin ve tüm sağlık profesyonellerinin görev yaptığı hastanelere muayene önceliği getirilecek. Kamu tasarruf tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığından tasarruf etmenin, tasarrufu çalışanlarının sırtında yüklenmenin dönemini bitireceğiz. İçerden ya da dışarıdan her türlü fiziki ve psikolojik şiddetin karşısında topyekün hareket edeceğiz. Sağlık sistemimizi kuran, Cumhuriyetin temel kadrolarına ve ışına bağlı kalarak, durmadan ve yorulmadan geçmişte olduğu gibi kararlılıkla adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Yunus Şimşek, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Hemşireler Birliği Kuruldu - Son Dakika

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