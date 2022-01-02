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Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

02.01.2022 23:34

Son dakika: Ülkemizde 2 gün önce 40 bini gören koronavirüs vaka sayıları düştü. 2 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 33 bin 520 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 145'ten 129'a düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 161 olurken toplam 362 bin 836 PCR testi yapıldı. 60 yaş üzerini uyaran Bakan Koca, "Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır." diye konuştu!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 129 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 161 hasta taburcu olurken bugün362 bin 836 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DAN 60 YAŞ ÜSTÜNE KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,19 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,73 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,19 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 215 bin 15'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 638 BİN 889 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 936 bin 303 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 638 bin 889 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 19 milyon 356bin 996 kişiye aşı yapıldı.

31 ARALIK'TA 40 BİNİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye'de 30 Aralık'ta 39 bin 681 olan koronavirüs vaka sayıları, 31 Aralık'ta40 bin 786 olarak belirlenmişti.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 36 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 36 bin 731 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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