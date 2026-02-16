Türkiye, Kosova'ya Sağlık Desteği - Son Dakika
Sağlık

Türkiye, Kosova'ya Sağlık Desteği

Türkiye, Kosova\'ya Sağlık Desteği
16.02.2026 22:29
Bakan Memişoğlu, her yıl Kosova'daki 100 hastanın tedavisinin Türkiye'de ücretsiz yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın tedavisini Türkiye'de ücretsiz sağladıklarını belirterek, "Ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık" dedi.

Ankara'da Kosova Büyükelçiliği tarafından 'Kosova Bağımsızlık Günü' resepsiyonu gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın tedavisini Türkiye'de ücretsiz sağladıklarını, bundan da memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Son dönemdeki görüşmelerimizde ve sağlık temaslarımızda ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık" dedi.

'BİZLERİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN KARDEŞLİK RUHU BULUNMAKTADIR'

Türkiye'nin, Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasına yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Kemal Memişoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı değildir. Bizleri birbirimize bağlayan köklü bir tarih, ortak bir kültür ve derin bir kardeşlik ruhu bulunmaktadır" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye olarak, Kosova ile sadece sağlık alanında değil siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel birçok alanda kapsamlı ve geniş iş birliği yelpazesi oluşturduklarını da belirtti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Türkiye, Kosova, Sağlık

Son Dakika Sağlık Türkiye, Kosova'ya Sağlık Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Türkiye, Kosova'ya Sağlık Desteği - Son Dakika
