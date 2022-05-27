Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti

27.05.2022 22:00
Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti

Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 24 saatlik verilere göre 27 Mayıs'ta 940 koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybeden sayısı ise 4 olarak açıklandı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 237 olurken toplam 134 bin 252 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 940 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 134 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 237 olarak kaydedildi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 717 bin 865'e yükseldi.

Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 940 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi Son 24 saatte korona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
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