Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 940 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 134 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 237 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 717 bin 865'e yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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