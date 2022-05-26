Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi

26.05.2022 21:23

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre yükseliş gözlemlendi. 24 saatlik verilere göre 26 Mayıs'ta bin 310 koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 5 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 289 olurken toplam 139 bin 482 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, Türkiye'de bin 310 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Bir günde toplam 139 bin 482 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 289 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 711 bin 493'e yükseldi.

Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mayıs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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