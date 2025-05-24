Uluslararası Sağlık Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uluslararası Sağlık Kongresi İstanbul'da Başladı

Haberin Videosunu İzleyin
24.05.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uluslararası Sağlık Kongresi İstanbul\'da Başladı
Haber Videosu

Biruni Üniversitesi, 14 ülkeden katılımcılarla sağlık bilimleri kongresi düzenliyor.

İstanbul'daki Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'ne 14 ülkeden uzman katıldı

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 1'inci Biruni Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 'İyi Olma Hali ve Sağlık' temasıyla İstanbul'da başladı. 14 ülkeden katılımın olduğu kongrede uluslararası iş birlikleri kurulması ve yeni projeler üretilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen 1'inci Biruni Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da üniversitenin konferans salonunda başladı. Kongrenin açılışında Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Yüksel, üniversite yönetimi, akademisyenler ve 14 ülkeden uzman katıldı.

'İyi Olma Hali ve Sağlık' temasıyla düzenlenen, 24 Mayıs'a kadar devam edecek olan kongrede; Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve Ergoterapi gibi sağlık bilimleri alanlarında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar, bilimsel oturumlar ve atölye çalışmalarında bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

"7 farklı disiplinden yaklaşık 150 katılımcı"

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, "Yedi farklı disiplinden, 14 farklı ülkeden yaklaşık 150 katılımcıyla kongremizi düzenliyoruz. Kongrenin ana teması 'İyi Olma Hali ve Sağlık'. Bu, oldukça önemli bir kavram çünkü sağlık sadece fiziksel, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali değil, aynı zamanda iyi olma, mutlu olma ve iyi hissetme kavramlarını da kapsıyor. Bu tema günümüzde oldukça popüler. Biz bu temayı ele aldık ve bugün ile yarın için zengin bir bilimsel içerik hazırladık. Bu kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik hocalarımız ve diğer disiplinlerimiz, bireyin sağlık hizmetlerine ulaşımı gibi güncel konuları inceleyecek" açıklaması yaptı.

"Yuvarlak masa oturumu olacak"

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji sözlerine şunları ekledi:

"Burada, uluslararası iş birlikleri kurmak ve devam ettirmek istiyoruz. Öğleden sonraki programımızda bir yuvarlak masa oturumu olacak. Orada her disiplin, kendi konukları ve katılımcılarıyla ortak projeler ve neler yapabileceğimizi tartışacak. Yapay zeka, sağlık bilimlerine hızla entegre oluyor. Bugün bir konuşmacımız da bu konuyu ele aldı. Bazı disiplinlerde yapay zekanın mesleklerin geleceği üzerindeki etkisi konusunda endişeler var, ancak bu korkuyu bir kenara bırakırsak, yapay zeka müthiş bir gelişme, hızlanma ve yeni ufuklar açıyor."

" İspanya, Hollanda, Almanya, Litvanya ve Pakistan gibi ülkelerden konuklarımız var"

" Mısır, Suriye, Irak, Portekiz, İran, Çin, Romanya, Yunanistan, İspanya, Hollanda, Almanya, Litvanya, Bulgaristan ve Pakistan'dan konuklarımız var" diyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cavlak ise şöyle konuştu:

"İlk günün son oturumu yuvarlak masa toplantılarından oluşuyor. Bu toplantılarda, farklı ülkelerden ve Türkiye'den gelen bilim adamları, iş birlikleri, yeni projeler ve fikirler üzerinde tartışmak ve yeni bağlantılar kurmak üzere bir araya gelecek. Yarın sabah öğleye kadar farklı alanlarda eğitici atölye çalışmalarımız devam edecek. Bu kongrede ilk defa yuvarlak masa tartışmalarına geniş yer verdik çünkü ulusal ve uluslararası iş birliğini güçlendireceğini düşünüyoruz. Sağlık alanında yeni fikirler ve projeler çıkmasını umuyoruz. En çok tartıştığımız konu yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme. Bunların sağlık alanında öncü olacağı görülüyor ve bu konuda yapılmış kanıtlanmış çalışmalar mevcut. Bu teknolojinin ilerleyen yıllarda çok daha ileri seviyelere ulaşarak sağlıklı yaşlanma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı gelişim için büyük katkılar sağlayacağını, yaşam kalitesini artıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Romanya'daki bir Avrupa projesine partneriz"

Şu anda üniversite olarak Romanya'daki bir Avrupa projesine partner olduklarının altını çizen Prof. Dr. Uğur Cavlak, "Bu proje, engelli bireyler ve yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çok yönlü egzersiz uygulamalarını keşfetmeyi amaçlıyor. Üniversite adına bu projenin organizasyonunu ben yürütüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Uluslararası, İstanbul, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uluslararası Sağlık Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: Trump, Güney Kore’deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum 20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi 320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
“Kız arkadaşım ex oldu“ deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı "Kız arkadaşım ex oldu" deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı
Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi
Prens William, Kate’e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
Takımı küme düştü Kendi Süper Lig’de kaldı Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
Avustralya’daki sel felaketinde ölü sayısı 4’e yükseldi Avustralya'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir

09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
13:54
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak
Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
13:22
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
13:15
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
13:01
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
12:52
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
12:44
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi
12:37
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
12:12
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü İlk ifade ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
12:08
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
12:02
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 10:30:36. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Sağlık Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.