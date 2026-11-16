Uzman Odyolog Ahmet Özmen, kulaklıkta 60 desibelin aşılmaması gerektiğini söyledi

Uzman Odyolog Ahmet Özmen, işitme kaybının belirtileri, korunma yöntemleri ve işitme cihazı kullanımı hakkında konusunda uyarılarda bulunarak, "İşitme kaybım biraz daha ilerlesin, sonra cihaz kullanırım düşüncesi yanlıştır" dedi.

İşitme kaybı, çoğu zaman yavaş ilerlemesi nedeniyle başlangıçta fark edilmeyebiliyor. Günlük yaşamda konuşmaları anlamakta zorlanma, kulakta çınlama ve sesleri boğuk duyma gibi belirtilerle ortaya çıkan işitme kaybı, ilerleyen süreçte sosyal yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzm. Odyolog Ahmet Özmen, işitme kaybının belirtileri, korunma yöntemleri ve işitme cihazı kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. İşitme kaybının genellikle yavaş yavaş ilerlediğini ve ilk belirtilerin günlük yaşamda ortaya çıktığını ifade eden Özmen, "Ortamda söylenenleri sık sık tekrar ettirirsiniz, 'Efendim, ne dedin?' gibi soruları fazlaca sormaya başlarsınız. Kalabalık ve gürültülü ortamlarda konuşmaları takip edemezsiniz. 'Masa' derken 'kasa' duyabilirsiniz. Bu yanlış anlamaları önlemek için insanların dudaklarını okumaya, göz temasınızı artırmaya başlarsınız" diye konuştu.

"Kulakta çınlama ilk habercilerden"

İşitme kaybının fizyolojik belirtilerine de dikkat çeken Özmen, kulakta çınlama, seslerin boğuk duyulması ve ince sesleri algılamakta zorlanmanın önemli işaretler olduğunu belirterek, "Kulakta ıslık, rüzgar, çınlama gibi seslerin duyulması aslında işitme kaybının ilk habercisidir. Seslerin boğuk gelmesi, yani insanların sanki elleriyle ağızlarını kapatmış gibi konuşuyor duyulması da öyle. Kadın ve çocuk sesleri ya da kuş cıvıltıları gibi ince sesleri duymakta zorlanmak, kulaklarda dolgunluk hissi de bu belirtiler arasında" ifadelerini kullandı.

Televizyonun sesini yüksek açmak ve telefonda hoparlör kullanmayı tercih etmek gibi davranış değişikliklerinin de işitme kaybına işaret edebileceğini kaydeden Özmen, "Bu durum ilerlediğinde işitme kaybı olan bireyler kendilerini izole etmeye başlar. Tekrar ettirmekten çekinir, dalga geçilmesinden korkarlar. Böylece başlayan sosyal izolasyon, özellikle yaşlı hastalarda demans gibi hastalıklara zemin hazırlar" dedi.

"Kulaklıkta 60 desibel uyarısı"

Gürültünün işitme kaybına neden olan önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Özmen, "60 desibeli geçmeden dinleme kuralını hiç uygulamıyoruz. Yüksek sese uzun süre maruz kalırsak kulağın içindeki tüylü hücreler zarar görür ve işitme kaybı oluşur ya da artar. Kulaklık kullanırken düşük ses seviyesi tercih edilmeli, 60 desibel aşılmamalı. Artık telefonlarda ve kulaklıklarda yüksek ses uyarıları var, bunlara mutlaka dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.

Gürültülü ortamlarda çalışanların kulak koruyucu kullanmasının önemine değinen Özmen, "Fabrikada çok yüksek sesli bir yerde çalışan biri 'Kulağım rahatsız oluyor, söyleneni duymuyorum' diyerek kulak koruyucu kullanmıyor. Ancak bu, ilerleyen dönemde mesleki işitme kayıplarına yol açıyor. Ayrıca düğün, konser, stadyum gibi yüksek sesli yerlerde ve gürültü kaynaklarının yakınında da uzun süre kalınmamalı" ifadelerini kullandı.

"Bebeklerde işitme belirtilerine dikkat"

Yenidoğan işitme taramasının önemine de değinen Özmen, bebeklere doğumdan sonraki 24 saat içerisinde işitme testi yapıldığını belirterek, "Taramadan geçemeyen bebekler bir ay içinde yeniden çağrılır, ilk üç aya kadar tarama, sonrasında klinik testlerle değerlendirme yapılarak, kayıp tespit edilmesi halinde cihazlandırma ya da eğitim süreciyle aileler yönlendirilmektedir. Bebeğin bir yaşına gelmeden 'gel', 'git', 'su', 'ver' gibi tek heceli kelimeleri söylemeye başlaması gerekir. Bunları söylemiyorsa, göz teması kurmuyorsa, seslenildiğinde dönüp bakmıyorsa mutlaka bir doktor ya da uzmanla görüşülmesi önerilmektedir" diye konuştu.

"İşitme cihazı da gözlük gibidir"

İşitme cihazı kullanımına yönelik önyargıların hastaların tedavi sürecini olumsuz etkilediğini dile getiren Özmen, cihaz kullanımının ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Cihaz kullanmaları gerektiğini söylediğimiz hastalardan 'Dalga geçerler, ayıplarlar' cevabını alıyoruz. Oysa gözlük nasıl görmemize yarıyorsa, işitme cihazı da duymamıza yarar ve bizi sosyal izolasyondan korur. 'İşitme kaybım biraz daha ilerlesin, sonra cihaz kullanırım' diye bir şey yok. Kulaktaki hücreler ölmeye başladıktan sonra en iyi cihazı kullansanız da onları geri getiremezsiniz" dedi.

Kulak içi cihazların her işitme kaybı türüne uygun olmayabileceğini belirten Özmen, "Kulak içi cihazlar her işitme kaybını karşılamayabilir, önemli olan cihazın fiyatı değil hastanın ondan alabildiği verimdir. Cihazın doğru merkezden alınması, doğru temizlenmesi ve doğru kullanılması da çok önemlidir. Toz partikülleri cihazın mikrofonlarını tıkayabilir. Bu nedenle cihaz çıkarıldıktan sonra tezgahın üstüne ya da cebe koyulmamalı; nemlenmemesi için koruyucu kabında saklanmalıdır. Pilleri düzenli kontrol edilmeli, şarjlıysa düzenli şarj edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Kulak çöpü kullanmayın uyarısı"

Kulak çöpü kullanımının kulak sağlığı açısından yanlış bir uygulama olduğunu belirten Özmen, "Kulak kendi kendini temizleyebilen bir organ. Buşon dediğimiz kulak kiri doğal yolla kendiliğinden dışarı akabilir. Ama biz kulak çöpüyle, anahtarla, kalemin arkasıyla, çay kaşığıyla, elimize ne geçerse onunla kulağımızı karıştırıyoruz. Bu cisimler buşonu zara doğru itip yapışmasına neden oluyor. Bu da yalnızca işitmeyi değil dengeyi de etkiliyor, baş dönmeleri ve enfeksiyonlar görülebiliyor" diye konuştu.

"Ani işitme kaybında ilk 48 saat kritik"

Ani işitme kaybının acil müdahale gerektirdiğini vurgulayan Özmen, belirtilerin ortaya çıkması halinde zaman kaybetmeden kulak burun boğaz hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Özmen, "Bir sabah kalktığınızda işitmeniz bir anda gidebiliyor. Lütfen beklemeyin. İlk 48 saat bizim için çok önemli. Kaybı düzeltebilmemiz için hemen bir sağlık kuruluşuna, bir kulak burun boğaz hekimine başvurmanız gerekiyor. Geç kalınırsa telafisi olmayan kalıcı kayıplar ortaya çıkıyor" uyarısında bulundu.