Van'da Kışın 'Anne Oteli' Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Van'da Kışın 'Anne Oteli' Hizmeti

Geniş Video İzle

Van'da hamile kadınlar ve bebekler için kış şartlarında güvenli konaklama ve destek sağlanıyor.

19.11.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da zorlu kış şartlarında "Anne Oteli" güvencesi

VAN - Van'da kış aylarında yolların kapanma ihtimaline karşı, kırsal mahallelerde yaşayan hamile kadınlar ile bebekleri tedavi gören anneler için "Anne Oteli" hizmeti sunuluyor.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen uygulama, annelere hem güvenli bir ortam hem de çeşitli eğitimlerle destek sağlıyor. Doğuma az bir süre kalan hamile kadınlar, yolların kardan kapanması ihtimaline karşı Anne Oteli'nde misafir edilerek doğuma güvenli bir şekilde hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, doğum sonrası yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin anneleri de bu otelde konaklayarak bebeklerinden ayrılmadan tedavi sürecini takip edebiliyor.

Hamile ve lohusa kadınlara konforlu bir konaklama ortamı sunan otelde, aynı zamanda hijyen, anne sütünün önemi ve bebek bakımı gibi konularda eğitimler veriliyor. Van'ın kırsal mahallelerinin yanı sıra çevre illerden gelen kadınların da yararlanabildiği bu hizmet, çok sayıda anneye ulaşmayı başardı. 2023 yılında 2 bin 400 anne, 2024 yılının ilk 10 ayında ise bin 400 anne Anne Oteli uygulamasından faydalandı. Ayrıca, misafir anne uygulaması kapsamında 2023 ve 2024 yıllarında toplam 72 hamile kadın otelde ağırlanarak doğuma güvenli bir şekilde hazırlanma imkanı buldu.

Konuya ilişkin konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Emine Gülçin Ay, sağlık hizmetine erişimde önemli bir kolaylık sağlayan Anne Oteli uygulaması, anneler ve bebekleri için önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Uygulamanın 2013 yılından bu yana ülkede faaliyet gösterdiğini ifade eden Dr. Ay, "Bu şekilde anne ve bebek sağlığını en üst seviyede korumak amaçlanmaktadır. 2023 yılından bu yana ülkemizde 81 ilde 438 sağlık tesisinde yaklaşık 70 bin anne ve gebemiz, yine 2024 yılının ilk 8 ayında 47 binden fazla anne ve gebemiz bu sağlık hizmetinden faydalanmıştır. Ülkemizde de Anne Oteli uygulaması aktif bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Elverişsiz hava ve yol şartları nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşımda sıkıntı yaşayan gebelerin Misafir Anne Uygulaması kapsamında davet edildiğini dile getiren Ay, "Daveti kabul eden gebelerimiz evlerinden alınarak doğum yapacak sağlık kuruluşuna getirilmektedirler. Doğumlarını sağlıklı bir şekilde yaptıktan sonra evlerine güvenli bir şekilde bebekleriyle birlikte ulaştırılmaktadır. 2023 yılında 2 bin 400 anne, 2024 yılının ilk 10 ayında ise bin 400 anne Anne Oteli uygulamasından faydalandı. Misafir Anne Uygulaması kapsamında ise 2023 yılında 36 ve 2024 yılında da 36 gebemiz yararlanmıştır" diye konuştu.

"Ev ortamını aratmıyor"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kalp yetmezliği olan bebeği için Van'a sevk edilen ve yaklaşık 2 aydır Anne Otelinde misafir edilen Asya Genç Acer isimli anne ise "Ben 40 günümü bile burada bitirdim. Buradaki doktor, hemşire ve yardımcı personellerle bir aile olduk. Buradaki annelerle arkadaş olduk. Burada her türlü ihtiyacımızı giderebiliyoruz" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Van\'da Kışın \'Anne Oteli\' Hizmeti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Bebek, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Kışın 'Anne Oteli' Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Kışın 'Anne Oteli' Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.