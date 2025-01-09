Verem Hastalığı Türkiye\'de Kontrol Altında, Teşhis ve Tedavi Kolay

Sağlık

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası'na ilişkin, "Ülkemizde son 20-30 yıldır tüberküloz (verem) hastalığı olgularında sürekli bir düşüş görülüyor. Verem hastalığı, Türkiye'de kontrol altında. Verem hastalığının teşhisi kolay, tedavisi de var" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 7-13 Ocak tarihlerindeki 'Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası'na ilişkin açıklamada bulunarak, verem hastalığının Türkiye'de son 20-30 yılda kontrol altına alındığını ve vaka sayılarında sürekli olarak düşüş yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Özlü, ilaca dirençli tüberküloz vakalarındaki artışın bazı ülkelerde ciddi sorun haline geldiğine dikkati çeken Özlü, "Tüberküloz (verem) hastalığı, akciğerlerde yerleşen ama vücudun diğer dokularına da oradan yayılabilen bir hastalık. Hemen hemen herkesin bildiği ve bilinen en eski hastalıklardan bir tanesi. Ülkemizde son 20-30 yıldır verem olgularında sürekli bir düşüş görülüyor. Verem hastalığı Türkiye'de kontrol altında. Ama dünyada hala en çok öldüren hastalıklar listesinde tüberkülozu görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEŞHİSİ ZOR OLMAYAN BİR HASTALIK'

Tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayarak hastalığın belirtilerine değinen Prof. Dr. Özlü, "Türkiye'de insan hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bu kontrol durumunu sürdürmemiz lazım. Verem aslında teşhisi zor olmayan bir hastalık. Balgam örneği ile teşhis ediliyor. Belirtileri ise balgam çıkarma, balgamdan kan gelmesi ve 3 haftadan daha uzun süren öksürük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemeleri ve ateş gibi sistemik şikayetlerdir. Hasta kişiden sağlam kişiye bulaşıyor. Bulaşmayı önlemek için alınacak en etkili tedbir, hasta kişinin maske kullanması ve bu şekilde bakterinin maskeye takılı kalıp etrafa yayılmamasıdır. Hasta olan kişinin odasının sürekli havalandırılması lazım. Havalandırma ve maske kullanımı bulaşmayı çok büyük oranda önler. En çok bulaşma hasta ile kapalı ortamda uzun süre bir arada olan kişilerdir. Kısa süreli, geçici temasla bulaşma olasılığı son derece düşük. Takip edilip, dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

'TEDAVİSİNDE YÜZDE 100'E YAKIN BAŞARI'

Prof. Dr. Özlü, tüberküloz hastalığının tedavi edilebilir olduğunu belirterek, "Bu verem hastalığının teşhisi kolay, tedavisi de var. Günümüzdeki mevcut tedavilerle yüzde 100 başarıya yakın bir tedavi ile sonuçlanan bir hastalıktır. Tüberkülozun tedavisi etkili olan ilaçların kullanılmasıyla oluyor. Gerçekten düzenli bir tedavi altında olunan algoritması var. Sağlık Bakanlığı illerdeki verem savaş birimleri yoluyla hastaları takip ediyor. Tedavileri 6-8 ay gözetim altında olarak yapılıyor. Artık vereme bağlı ölümler son derece azaldı. Takip altında olduğu sırada ölen hastalar olabilir ama hepsi vereme bağlı olmayabiliyor. Artık verem ölümleri, verem hastalığı verileri son derece azaldı ve azalmaya da gidiyor" diye konuştu.