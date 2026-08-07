İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış - Son Dakika
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İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

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Yeni Parti Genel Merkez binasında tadilat çalışmaları sürüyor. Parti binasının, 30 Ağustos'ta açılması planlanıyor. Genel merkez binasının aylık kirasının ise 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Yeni Parti Genel Merkez binasında tadilat çalışmaları sürüyor. 30 Ağustos'ta açılması beklenen binanın dış ve iç cephe çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

DAHA ÖNCE GELECEK PARTİSİ KULLANIYORDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 90 milletvekiliyle istifa eden Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti, çalışmalarına TBMM'de devam ediyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi'nin kullandığı bina ise Yeni Parti Genel Merkez binası için yeniden dizayn ediliyor.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Özel ve yönetiminin çalışmalarını sürdüreceği genel merkez binasında yoğun tadilat çalışmaları sürdürülüyor. 30 Ağustos'ta açılması planlanan binanın dış ve iç cephe hazırlıklarında sona yaklaşıldı. 8 katlı binada; makam odaları, yemekhane, toplantı salonları ve kapalı otopark bulunuyor. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun kullandığı oda ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel için hazırlanıyor.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

ÖZEL'İN MAKAM ODASI 3. KATTA 

Zemin katın yanı sıra 3 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan binada, 2. kat Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine, 4. kat parti basını ve personele ait. 3. katta ise Özgür Özel'in makam odası yer alacak. Zemin katta bulunan alan da partiyi takip eden basın mensupları için hazırlanıyor.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

AYLIK KİRASI 4 MİLYON TL

Doğalgaz, su ve elektrik aboneliklerinin de tamamlandığı binanın kirasının 4 milyondan fazla olduğu ve ödemenin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış - Son Dakika
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