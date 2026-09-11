Yenidoğan sepsisi uyarısı, ebeveyn sezgisi ve belirtiler hayat kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenidoğan sepsisi uyarısı, ebeveyn sezgisi ve belirtiler hayat kurtarıyor

Yenidoğan sepsisi uyarısı, ebeveyn sezgisi ve belirtiler hayat kurtarıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Turan Tunç, özellikle yaşamın ilk ayında görülebilen yenidoğan sepsisinde erken fark edilmenin hayati önem taşıdığını belirterek ebeveynlerin emmede azalma, halsizlik ve ateş gibi belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Tunç, anne sütü, ten tene temas ve hijyen kurallarının bebeği enfeksiyondan koruyabileceğini ifade etti.

ÖZELLİKLE yaşamın ilk ayında görülebilen yenidoğan sepsisinin erken fark edilip müdahale edilmediğinde hayati risk oluşturabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Turan Tunç, "Bu nedenle bebeğin emmesinde azalma, halsizlik, ateş ya da vücut ısısında düşme, solunum güçlüğü ve cilt renginde değişiklik gibi işaretlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair ebeveyn sezgisinin önemsenmesi gerekiyor" dedi.

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Turan Tunç, "Bebeğin kan dolaşımına mikropların bulaşması sonucu tüm vücudu etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olan yenidoğan sepsisi, bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmadığı için bebeklerde çok hızlı ilerleyebiliyor. Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı aşırı tepki vermesi sonucu gelişir. Bu enfeksiyon bakteriyel, viral veya fungal kaynaklı olabilir. Sepsis basit bir enfeksiyon değildir, geliştiğinde acil müdahale gerektiren bir tabloya yol açabilir ve hayati risk yaratabilir. Özellikle bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş olan yenidoğan bebeklerde saniyelerin bile değer taşıdığı sepsis, erken fark edilmediğinde trajik sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

'YENİDOĞANDA İLK BİR AY KRİTİK'

Prof. Dr. Tunç, "Sepsisin ortaya çıkmasında ilk bir ay çok önemli bir süreçtir. Sepsis erken ve geç başlangıçlı olarak ikiye ayrılıyor. Görülme zamanına göre yenidoğan sepsisi iki grupta değerlendirilir; 0-3 günde yani erken başlangıçlı durumda genellikle doğum sırasında anneden bebeğe geçebilmekte. 4-28 gün arası geç başlangıçlı durumda ise doğumdan sonra çevre, hastane ortamı, hijyen veya temas yoluyla bulaş yaşanabilmektedir. Bu dönemde ev ziyaretçilerinin sayısı ve hijyen kurallarına uyulması özellikle önem taşır" ifadelerini kullandı.

'YENİDOĞAN SEPSİSİ İÇİN BU UYARI İŞARETLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Prof. Dr. Tunç, "Prematüre bebekler, düşük doğum ağırlıklı bebekler sepsis açısından risk altında olabilir. Yine annede GBS taşıyıcılığı varsa bu kişiler de doğumda enfeksiyon kapma riski taşıyabileceğinden bu bebekler de yenidoğan sepsisi açısından risk taşıyabilir. Sepsis gelişimini anlamak için bebeği takip etmek önemlidir. Bebekteki her huzursuzluğu endişelenmeden önemseyin ve takip edin. Normal bebek huzursuzluğu ile sepsis belirtileri karıştırılmamalıdır. Bebek yalnızca ağlamakla kalmayıp halsizlik, emmede azalma, kusma, ateş veya düşük vücut ısısı, teninde solukluk veya morarma, solunum zorluğu gibi belirtiler gösteriyorsa vakit kaybetmeden acile başvurulmalıdır. Aileler içindeki bir şeyler ters gidiyor hissine güvenmelidir" dedi.

"Gebeliğin sonlarında yapılan B Grubu Streptokok (GBS) taraması bu konuda hayati önem taşıyor" diyen Prof. Dr. Tunç, "Taşıyıcı olduğu tespit edilen annelere doğum sırasında uygulanan antibiyotik tedavisi, enfeksiyonun bebeğe geçmesini büyük ölçüde engellemektedir. Doğum şeklinden ziyade hijyen koşulları ve enfeksiyonun bulaşma riski önceliklidir; uzamış ve steril olmayan şartlarda yapılan zorlu doğumlar maalesef yenidoğanda sepsis riskini artırabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Tunç yenidoğanı sepsisten korumak için ailelere şu önerilerde bulundu:

"Anne sütü içerdiği koruyucu antikorlarla bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı doğal bir savunma hattı oluşturur. Kanguru bakımı ten tene temas bebeğin annesiyle düzenli olarak ten tene temas ettirilmesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur ve bebek-anne bağını kuvvetlendirir. Hijyen kuralları ise bebeğe dokunmadan önce ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Yenidoğan döneminde bebeğin öpülmesinden ve kalabalık ziyaretlerden kaçınılması önerilir. Ayrıca biberon ve emzik kullanımı varsa bunlar da düzenli olarak mikroptan arındırılmalı (sterilize edilmeli), göbek kordonu ise daima temiz ve kuru tutulmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Tunç, "Fizik muayene, kan ve idrar tahlili ve de kültür ile konulan tanının ardından hastanede damar yoluyla antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Sepsiste erken tanı hayat kurtarırken maalesef geç kalındığında kalıcı hasar veya hayati risk artabilir. Tüm bu belirtiler varsa sadece ateş düşürücü şurup verip beklemek en sık yapılan hatalardan biridir. Ayrıca yenidoğanlarda sepsis varlığında, ateşten çok vücut ısısında düşme daha yaygın görülen bir durumdur. Ateş düşüren ilaçlar sepsisi tedavi etmez, yalnızca belirtiyi geçici olarak gizlemektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Anne Sütü, Yenidoğan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yenidoğan sepsisi uyarısı, ebeveyn sezgisi ve belirtiler hayat kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
09:00
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece Rakibi sahadan sildiler
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:49
Petrol piyasası alev aldı Benzine gece yarısı zam geliyor
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
08:19
İsrail’den Hamas’a nokta operasyon Üst düzey isim böyle öldürüldü
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
08:13
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
08:02
Veliaht Prens’ten Trump’a olay telefon: Husileri vurun
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun
07:16
Kargocu sandı, kapıyı açtı 20 yıllık firarın sonu böyle geldi
Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi
07:03
Sahte kimlik de kurtaramadı İslam Yakut’un yakalanma anı kamerada
Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:50:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Yenidoğan sepsisi uyarısı, ebeveyn sezgisi ve belirtiler hayat kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement