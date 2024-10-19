Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin başhekimi: Bize hiçbir soruşturma belgesi gelmedi - Son Dakika
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Sağlık

Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin başhekimi: Bize hiçbir soruşturma belgesi gelmedi

Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin başhekimi: Bize hiçbir soruşturma belgesi gelmedi

Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen İstanbul Şafak Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Bektaş Yıldırım, soruşturmada yer almadıklarını ve incelemeye dair hiçbir belgenin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

19.10.2024 14:43  Güncelleme: 15:31
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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada İstanbul Şafak Hastanesi'nin de adı geçiyor.

Söz konusu suçlamaları kabul etmeyen İstanbul Şafak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bektaş Yıldırım, konuya ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi:

  • Hastanenizin iddianamede yer aldığına dair tarafınıza ulaşan bir belge var mı?

Hastanelerimize bebek ölümleri ile ilgili hiçbir soruşturma ve inceleme belgesi gelmemiştir.

  • Hastanenizin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüp hayatını kaybeden çocuk oldu mu?

112 tarafından bu süreçte kurumumuza getirilen hiçbir bebek olmamıştır. Biz hastanemizde doğan prematüre bebeklere bakarız. Dışardan gelen herhangi bir bebek almıyoruz.

  • SGK onayı olmadan bir hasta nasıl yoğun bakıma alınır?

Önce hasta hastaneye yatar, sonra SGK' dan onay alınır. Eğer hasta acil bir hastaysa ilk önce gerekli tıbbi girişimler yapılır, yapılacakların tümü tam ve eksiksiz olarak yapıldıktan sonra diğer bürokratik işlemler yapılır

  • Bir doktor olarak olayı ilk duyduğunuzda neler hissettiniz?

Doğrusu tüylerim ürperdi. Biz doktorlar hastayı yaşatmaya uğraşırız. Hiçbir ayrım yapmadan (din, dil, ırk) son ana kadar emek veririz. Bu olay hiçbir vicdana sığmayacak kadar kötü bir olay, bir doktorun bunları nasıl yapabileceğini 40 senelik bir hoca olarak anlamıyorum.

  • Bu olayın patlak vermesinden sonra aileler diken üstünde... Onlara bir mesajınız var

Herkese sakin olmalarını sükunet içerisinde soruşturmanın nihayetlenmesini beklemelerini tavsiye ederim. Her meslek grubunun içinde iyileri de vardır, böyleleri de maalesef var. Bir iki sağlık çalışanımızın böyle olmasını tüm sağlık çalışanlarına teşmil etmemek gerekir. Hipokrat yemini etmiş biz doktorlar yine hastalarımıza özenle bakmaya onları tedavi etmeye çalışacağız.

  • Vicdanları yaralayan olay toplumsal bir travmaya dönüştü. Bu durum sizce nasıl aşılabilir?

Kamu oyunun sağ duyulu olması, olayı serin kanlılıkla takip etmesi ve biz doktorlara güvenmesi lazım. Biz hekimler devletimizin de yardımlarıyla içimizdeki çürük elmaları ayıklarız.

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Son Dakika Sağlık Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin başhekimi: Bize hiçbir soruşturma belgesi gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih Özer:
    Hekimler zaten çürük elma ayıklama konusunda çok iyiler. Paran yoksa kimse yüzüne bakmıyor 31 2 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    soruşturma gizli yürütülüyordu ya amcam, ondan olabilir, sürpriiiiiiiiZzzz. Yönettiği hastaneden haberi olmayan adam seni. 16 0 Yanıtla
    Murat İnce:
    bak görün o astaneye dokunamayacaklar ne demek istediğimi anladınız 1 0
  • ares se:
    bide ozel hastanelerin insanlari nasil soyduguna bakilsa ne guzel olur. yadailac mumessillerinin bizim ilaci yaz diyip rusvetleyip ihtiyaci olmayanlara o ilaci yazdiklarina da bi baksalar ne guzel olur 11 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bu laflarla olmaz caydırıcı ceza olmasa Hiç suçlu bulunmaz olan hastalara olur Madem çürük elma ayracaktın neden dikkat etmedin yanı başındaymış Sen orda çorbamı satıyodun anca laf salatası 7 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    pkk'lı doktor 1 0 Yanıtla
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