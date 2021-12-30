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Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı

30.12.2021 13:02
Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

TURKOVAC'ın hastaneye ulaştığını öğrenip sabahın ilk saatlerinde gelerek kayıt yaptıran kişiler aşılarını yaptırdı.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere, yerli aşının bugün sabah itibarıyla hastanelerinde uygulanmaya başladığını söyledi.

Aşı odalarında ilk aşıların yapılmaya başlandığını dile getiren Çetinkünar, "18 yaşından büyük ilk defa aşı olacaklar ya da 3. doz aşısını olmamış kişilere hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı uygulayabiliyoruz." dedi.

Çetinkünar, hastaları TURKOVAC konusunda bilgilendirerek aşıları yaptıklarını ve talebin artmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni varyantların çıkmasıyla Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu aktaran Çetinkünar, "Bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Hastaneye yatış oranları artmadı. Toplumsal bir öğrenilmişlik olduğundan dolayı halkımız da aşıya rağbet göstermeye başladı. Son iki aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız, son bir aydır 500-600'e çıktı." diye konuştu.

Aşılarını yaptıranlardan sağlıkçılara teşekkür

TURKOVAC aşısı yaptıran İsmail Hakkı Özbek (74), yerli aşının uygulamaya girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Sinovac ve BioNTech aşısı yaptırdığını belirten Özbek, "Bu sefer 'TURKOVAC çıktıysa bunu yaptıracağım.' dedim. Bakanımız TURKOVAC vurdurdu, ben de onu tercih ettim. Bizim aşının en iyisi olacağına inanarak geldim. Biz de aşıyı bulduk Allah'a çok şükür. Aşının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tahire Ağaoğlu (48) da üçüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye gittiğinde TURKOVAC olduğunu öğrenince bunu uygulatmaya karar verdiğini aktardı.

Hastanenin bilgi işlem biriminde çalışan Hasan Koyuncu da yerli aşı olduğu için üçüncü dozda TURKOVAC'ı tercih ettiğini dile getirerek "Herkesi TURKOVAC olmaya davet ediyorum. Yerli ve milli aşı. Bugüne kadar herhangi bir yan etki görülmedi. Aşı olmayan herkesi bu aşıyı yaptırmak için hastaneye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı

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TURKOVAC, Adana, 112, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı TURKOVAC Adana'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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