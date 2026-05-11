Yerli Tıbbi Cihaz Üretimi Artıyor

11.05.2026 18:53
Sağlık Bakanı, yerli tıbbi cihaz üretim oranının %31'e, ihracatın %43'e yükseldiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kamu tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranımızı yüzde 31'in üzerine çıkardık. Tıbbi cihaz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yaklaşık 20 puanlık artışla yüzde 43'e yükselmiş durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Stratejiden Dönüşüme, İş Birliğinden Küresel Vizyona' temasıyla düzenlenen 'Tıbbi Cihaz Yönetişim Zirvesi 2.0' programına video konferans sistemi üzerinden katıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla sağlığı Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını belirterek "Ülkemizin tecrübesi, yatırım kapasitesi, üretim kapasitesi, insan gücü ile bunlara çok rahatlıkla ulaşacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

'Üreten Sağlık' modeli kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Bu adımların bir neticesi olarak kamu tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranımızı yüzde 31'in üzerine çıkardık. Tıbbi cihaz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yaklaşık 20 puanlık artışla yüzde 43'e yükselmiş durumda. Şu anda Ürün Takip Sistemimizle yaklaşık 5,3 milyonluk bir cihaz takibi yapabilir haldeyiz" dedi.

Kaynak: DHA

