Yılan Isırıkları Hakkında Önemli Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Yılan Isırıkları Hakkında Önemli Uyarılar

Yılan Isırıkları Hakkında Önemli Uyarılar
24.07.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Gürü, yılan ısırıklarında yanlış uygulamalara dikkat çekti, doğru müdahale yöntemlerini açıkladı.

ANKARA'da sıcak hava ile birlikte ortaya çıkan yılanların insanlarla teması artarken, Doç. Dr. Selahattin Gürü, yılan ısırığı vakalarında ağız yoluyla zehrin çıkarılmaya çalışılması, kesi atılması, turnike gibi uygulamaların tamamının hatalı olduğunu, bunları engellemek gerektiğini söyledi. Gürü, "El ve kol yaralanmalarında kazazede kalp hizasında yaralı bölgeyi tutup o şekilde acil servise başvurmalı" dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Gürü, yılan ısırığı ile karşılaşan kişilerin öncelikle sakin kalmaları gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Gürü, "Çünkü ne kadar heyecanlı ve stresli olursa muhtemel bir zehirlenme ve toksin daha kolay vücuda etki etmesi gibi istemediğimiz durum meydana gelebilir. Bununla birlikte yılan ısırıklarını biz kendi eğitimlerimiz kapsamında 'zehirli' ve 'zehirli olmayanlar' diye aslında görüntü itibarıyla yüzde yüz olmasa da kategorize edebiliyoruz. Bu noktada vatandaşlar da bilinçlenebilir. Daha çok üçgen kafa yapısı olanlar, ön tarafında mutlaka iki sivri dişi olan ki bununla yaralıya zehir enjekte ediyor. Göz yapısı daha çok dikey vaziyette 'kedi gözü' dediğimiz yılanlar zehirli türler. Türkiye'de zehirli yılan deyince çok büyük oranda engerek türleri önümüze çıkıyor. Özellikle Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Orta Doğu'yla birlikte kurak bölgelerde yaz aylarında 'koca engerek' dediğimiz sarı kahverengi yapılı büyük iri engerekler var. Bunları zaman zaman Orta Anadolu'da, Ege'de de görebiliyoruz. Birkaç engerek türü ise Türkiye'de yaygın" ifadelerini kullandı.

'ANLIK MÜDAHALEDE SU İLE YIKAYIN'

Yılan ısırıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gürü, "Hatalı olarak yılan ısırığının başka bir kurtarıcı tarafından ağız yoluyla müdahale edilmesi, zehrin çıkarılmaya çalışılması, kesi atılması, ciddi dolaşımın bozulduğu turnikeler uygulanması gibi tamamı hatalı uygulamalar maalesef yaygın olarak biliniyor ve yapılıyor. Bunları engellemek lazım. Özellikle ellerimizde, kollarımızda yaralanmalar daha fazla meydana geliyor. Bir el kol yaralanması ise ısırılan bölgeyi kalp hizasında kazazede tutup o şekilde mutlaka acil servise gelmesi gerekiyor. Ama şunu bilmek lazım. Daha çok böyle yuvarlak ağızlı, yuvarlak yüzlü, daha ufak, koyu renkli yılanların çoğu aslında basit sürüngenler. Bunlarda çok zehirlenme vakaları yok. Yılan toksiniyle maruziyet yok. Ama dediğim gibi üçgen kafalı, dikey gözlü, önde sivri dişleri olan ve buna bağlı olarak çok daha acı veren ısırıklar meydana getiren hayvanlarla temaslarda toksinle maruziyet söz konusu olabilir. Yaraya anlık müdahale yapılması gerekiyorsa su ile turnike yapılmadan temizlenebilir" diye konuştu.

Isırıklarda yılanın zehirli olmadığını düşünerek acil servise başvurulmamasının yanlış olduğunu belirten Gürü, "Bütün hayvan ısırıklarına tetanos uyguluyoruz. Yılan ısırıklarının içinde zehirli olsun olmasın mutlaka bir tetanos aşısı sorguluyoruz ve yaranın çoğu da kirli olduğu için bununla ilgili bir profilaksi koruyuculuğu alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yılan Isırıkları Hakkında Önemli Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
14:35
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:20:41. #7.11#
SON DAKİKA: Yılan Isırıkları Hakkında Önemli Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.