Zeyid\'in Süper Kahraman Hayali Gerçek Oldu

LÖSEMİ tedavisi gören 4 yaşındaki Zeyd Aras Bilgin'in süper kahraman hayali gerçeğe dönüştü. Hastane odasının camlarına süper kahraman resimleri asan Zeyd, kahramanların gerçeğe dönüşmesini istedi. Annesi Kader Bilgin'in sanal medyada paylaştığı video kısa sürede geniş kitlelere ulaşınca Batman, Joker ve Iron Man kostümleriyle gönüllü bir ekip harekete geçerek Zeyd'e sürpriz yaptı.

Zeyd'in süper kahramanlara olan ilgisi, sanal medyada paylaşılan video sayesinde karşılık buldu. Oğlunun kahramanlara olan hayranlığını ve onları görmek istediğini gösteren görüntüleri paylaşan anne Kader Bilgin'in videosu kısa sürede ilgi gördü.

Süper kahraman kostümleri giyen ekip, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Zeyd'i tedavi gördüğü odasında ziyaret etti. Ziyarette Batman, Joker ve Iron Man kostümleriyle Zeyd'in karşısına çıkan ekip, ona büyük bir sürpriz yaptı. Karşısında kahramanları gören Zeyd'in heyecanı yüzüne yansırken, özel gün için kendisi de süper kahraman kostümü giydi.

Anne Kader Bilgin, paylaşımın ardından çok sayıda kişinin kendilerine ulaştığını belirterek, gönüllü ekibin bu sürprizi gerçekleştirdiğini söyledi. Etkinlik, hem ailesine hem de hastane çalışanlarına duygusal anlar yaşattı.

'TEDAVİ, SÜRECİNDE OLDUKÇA İYİ BİR AŞAMAYADIZ'

Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Zeyd'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Çetin Timur, "Hastamız şu anda 4 yaşında. Hastanemize geldiğinde 3 yaşındaydı. Başvurduğunda halsizlik, yorgunluk ve kemik ağrıları gibi şikayetleri vardı. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastaya akut lenfoblastik lösemi tanısı koyduk. Bu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Tanıyı kısa sürede kesinleştirip hastamızı yatırarak tedavisine başladık. Yaklaşık 7-8 aydır tedavisi devam ediyor. Uzun süreli bir hastalık olmakla birlikte, özellikle bu yaş grubunda daha sık görülüyor. En sık görüldüğü dönem ise 4-5 yaş aralığıdır. Günümüzde tedavi başarısı geçmişe göre oldukça yüksek. Artık yüzde 90'ın üzerinde iyileşme oranlarından söz edebiliyoruz. Hastanemizde de güncel ve etkili tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalarımızı takip ediyoruz. Başlangıçta zor bir süreç yaşandı ancak şu an oldukça iyi bir noktadayız ve tedavinin sonuna yaklaştık. Yaklaşık 10-15 günlük bir tedavi süreci kaldı" dedi.

'MORAL, TEDAVİYE DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR'

Sosyal ve oyun temelli etkinliklerin çocuk hastalar için oldukça faydalı olduğunu söyleyen Dr. Timur, "Uyguladığımız tedaviye 'küratif tedavi' diyoruz. Yani amaç, hastalığı tamamen ortadan kaldırmak ve çocuğun hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak. Çocukluk çağında tedavinin hedefi, hastalığı tamamen yok ederek bireyin eğitimine ve yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesidir. Hastamız Zeyd de bu süreci oldukça iyi geçiriyor. Tedaviye uyumu yüksek ve olumlu bir seyir izliyor. Süper kahramanlara büyük ilgi duyuyor. Odasında resimler yapıyor, duvarlara asıyor. Bu durum onun motivasyonunu artırıyor. Süper kahramanların kendisini ziyaret edeceğini öğrendiğinde çok mutlu oldu. Moralin yüksek olması tedavi sürecini de olumlu etkiliyor. Çocuğun motivasyonu arttıkça beslenmesi, tedaviye uyumu ve genel durumu daha iyi oluyor. Özellikle bu tür sosyal ve oyun temelli etkinlikler çocuk hastalar için oldukça faydalı" ifadelerini kullandı.

'ERKEN TANI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Erken teşhisin önemine değinen Dr. Timur, "Lösemi, halk arasında bilinen adıyla kan kanseridir. Akut lenfoblastik lösemi ise daha hızlı seyreden bir türdür. Bu hastalıkta erken tanı büyük önem taşır. Erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı önemli ölçüde artar. Ailelerin dikkat etmesi gereken belirtiler arasında uzun süren ateş, halsizlik, yorgunluk, solukluk, vücutta morluklar ve özellikle bacak ağrıları yer alır. Bu tür şikayetler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir çocuk hekimine ya da hematoloji uzmanına başvurulması büyük önem taşır" diye konuştu.

'HAYDARPAŞA GARI'NI BATMAN'İN EVİ SANIYOR'

Zeyd Aras'ın süper kahramanlara olan ilgisine dikkat çeken anne Kader Bilgin, "Zeyd'in hastalığını tesadüfen öğrendik. Üç yaşındaydı. Sağlık ocağına kan vermeye gittiğimizde değerlerinin çok düşük olduğunu fark ettiler. Ardından kısa sürede yapılan tetkiklerle, yaklaşık bir hafta içinde tanı konuldu. Tanıyı alır almaz bu hastaneye, Çetin hocamıza geldik. Şu anda tedavi sürecimiz devam ediyor ve sona yaklaştık. Gayet iyi ilerliyoruz, bitmesine çok az kaldı. Zeyd sürekli süper kahramanlardan bahsediyordu. Bu konuda oldukça istekliydi, hatta bir süre sonra hepimizi yormaya başlamıştı. Normalde etkinlik yapmayı çok seven bir çocuk değildir ama bir gün 'Bunları çizelim' dedi. Biz de birlikte boyamalar yaptık ve çizimleri odanın camına astık. Bulunduğumuz yerden görülen Haydarpaşa Garı'nı Batman'in evi sanıyor. Daha sonra 'hokus pokus' diyerek bunların gerçek olacağını düşünmeye başladı. O anı kaydetmek istedim ve ortaya o video çıktı. Açıkçası bu kadar beğeni alacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

SÜPER KAHRAMAN HAYALİ SANAL MEDYADA KARŞILIK BULDU

Sanal medyada paylaşılan videonun ardından yoğun ilgi gördüklerini belirten Bilgin, "Paylaşımın ardından çok fazla mesaj aldık. Gelmek isteyen, destek olmak isteyen birçok kişi oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sanal medya üzerinden bize ulaştılar, ardından başhemşiremizle iletişime geçtiler ve ziyaret etmek istediklerini ilettiler. Ayrıca doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hastaneye ilk geldiğimiz andan itibaren bizi çok iyi karşıladılar. Zeyd burada hiç korkmuyor, hiçbir şekilde tedirginlik yaşamıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz de hastaneye korkarak değil, gönül rahatlığıyla geliyoruz" ifadelerini kullandı.