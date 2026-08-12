Sınırın İki Yakasında Dostluk - Son Dakika
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Sınırın İki Yakasında Dostluk

Sınırın İki Yakasında Dostluk
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Duhok ve Silopi halkları, karşılıklı ziyaretlerle kültürel bağlarını güçlendiriyor.

Türkiye ile Irak arasındaki sınırın iki yakasında yaşayan halklar arasındaki sosyal ve kültürel ilişkiler, karşılıklı ziyaretlerle güçlenmeye devam ediyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok’tan Silopi’ye gelen sevilen ve sayılan isimler, Sperti Aşireti mensubu Abdullah Demir’e misafir oldu.

Duhok’tan Silopi’ye gelen Hüseyin Seyda ve Selim Sito, gece saatlerinde Abdullah Demir’in evinde ağırlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada iki bölge arasındaki tarihi, kültürel ve toplumsal bağlar üzerine sohbet edildi.

Habur Çayı ve Hezil Çayı’nın iki tarafında yaşayan insanların yalnızca coğrafi yakınlıkla değil; kültür, gelenek, görenek, dil, akrabalık ve toplumsal ilişkiler bakımından da birbirine yakın olduğu vurgulandı.

Sınırın İki Yakasında Dostluk

Sınırın iki yakasında ortak kültür

Silopi ve Duhok başta olmak üzere bölge halkları arasında uzun yıllardır devam eden karşılıklı ziyaretler, son dönemde daha da sıklaşırken, bu buluşmalar halklar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Duhok’tan Silopi’ye gelen Hüseyin Seyda ve Selim Sito’nun Abdullah Demir’e gerçekleştirdiği ziyaret de bu yakın ilişkilerin sıcak örneklerinden biri oldu.

Abdullah Demir “Sınırlar dostluğumuza engel değil”

Konuklarını ağırlayan Abdullah Demir, Duhok’tan gelen misafirleri Silopi’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Demir, “Bizim için Duhok’tan gelen misafirlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Habur ve Hezil çayları aramızda sınır oluşturabilir ancak gönüllerimiz arasında sınır yoktur. Aynı coğrafyanın, aynı kültürün ve birbirine çok yakın geleneklerin insanlarıyız. Karşılıklı ziyaretlerimiz, dostluklarımızı ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyor. Hüseyin Seyda ve Selim Sito’yu Silopi’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Duhok'lu Seyda ve Sito “Silopi’de kendimizi evimizde hissediyoruz”

Duhok’tan gelen Hüseyin Seyda ve Selim Sito da Silopi’de gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki bölge halkı arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Seyda ve Sito, “Silopi’ye geldiğimizde kendimizi yabancı bir yerde değil, kendi evimizde gibi hissediyoruz. İnsanlarımızın kültürü, gelenekleri ve misafirperverliği birbirine çok yakın. Abdullah Demir’in samimi ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Bu tür ziyaretlerin artması, Duhok ile Silopi arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

Dostluk sınır kapılarının ötesinde

Silopi ile Duhok arasında gerçekleşen bu tür buluşmalar, Habur Sınır Kapısı’nın ötesinde yalnızca ticari ve ekonomik ilişkilerin değil, sosyal ve kültürel bağların da güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Karşılıklı ziyaretler ve misafirlikler, sınırın iki yakasında yaşayan halkların ortak değerlerini yaşatırken, bölgesel dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geleceğe taşınmasına da önemli katkı sunuyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Son Dakika

Son Dakika Silopi Sınırın İki Yakasında Dostluk - Son Dakika

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